Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и США

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Список потенциальных двусторонних проектов для сотрудничества России и США очень широк - от добычи нефти в Карском и Охотском морях до импорта технологий для сжижения газа и поставок российской нефти для американских нефтеперерабатывающих заводов, заявили РИА Новости эксперты. Ранее в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин по итогам саммита заявил, что России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях и космосе. "Список потенциальных двусторонних проектов в энергетике чрезвычайно широк – от добычи нефти в Карском и Охотском морях до импорта технологий для производства СПГ и поставок российской нефти для американских НПЗ, использующих сырье с высоким содержанием серы. Конкретные направления будут зависеть от скорости отмены санкций и оценки американскими компаниями долгосрочных перспектив ведения бизнеса в РФ", - сказал агентству гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил также, что Россия может предложить США ледокольный флот и опыт работы в суровых условиях. Также страны могут сотрудничать в атомной энергетике, включая мобильные энергоблоки и малые реакторы. Также среди направлений сотрудничества - развитие "зелёной" генерации и автономных энергосистем для северных регионов, совместные проекты по улавливанию и хранению углерода, где США лидируют по технологиям, а Россия может масштабировать полигоны хранения. "Все эти направления могут сочетать сильные стороны обеих сторон и давать экономический результат, но потребуют определенной политической воли и понятных гарантий", - добавил Касаткин. Терешкин же заключил, что, в целом, сотрудничество выгоднее обеим сторонам, чем ограничения, из-за которых российские компании не могут поставлять энергоресурсы в США, а для американских производителей оборудования закрыт российский рынок.
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Список потенциальных двусторонних проектов для сотрудничества России и США очень широк - от добычи нефти в Карском и Охотском морях до импорта технологий для сжижения газа и поставок российской нефти для американских нефтеперерабатывающих заводов, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее в Анкоридже на Аляске
состоялись переговоры президентов России
и США Владимира Путина
и Дональда Трампа
. Путин по итогам саммита заявил, что России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях и космосе.
"Список потенциальных двусторонних проектов в энергетике чрезвычайно широк – от добычи нефти в Карском и Охотском морях
до импорта технологий для производства СПГ и поставок российской нефти для американских НПЗ, использующих сырье с высоким содержанием серы. Конкретные направления будут зависеть от скорости отмены санкций и оценки американскими компаниями долгосрочных перспектив ведения бизнеса в РФ", - сказал агентству гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил также, что Россия может предложить США ледокольный флот и опыт работы в суровых условиях. Также страны могут сотрудничать в атомной энергетике, включая мобильные энергоблоки и малые реакторы.
Также среди направлений сотрудничества - развитие "зелёной" генерации и автономных энергосистем для северных регионов, совместные проекты по улавливанию и хранению углерода, где США лидируют по технологиям, а Россия может масштабировать полигоны хранения. "Все эти направления могут сочетать сильные стороны обеих сторон и давать экономический результат, но потребуют определенной политической воли и понятных гарантий", - добавил Касаткин.
Терешкин же заключил, что, в целом, сотрудничество выгоднее обеим сторонам, чем ограничения, из-за которых российские компании не могут поставлять энергоресурсы в США, а для американских производителей оборудования закрыт российский рынок.