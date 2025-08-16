Рейтинг@Mail.ru
15:37 16.08.2025
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и США
Список потенциальных двусторонних проектов для сотрудничества России и США очень широк - от добычи нефти в Карском и Охотском морях до импорта технологий для сжижения газа и поставок российской нефти для американских нефтеперерабатывающих заводов
Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и США

Список возможных проектов для сотрудничества России и США очень широк

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Список потенциальных двусторонних проектов для сотрудничества России и США очень широк - от добычи нефти в Карском и Охотском морях до импорта технологий для сжижения газа и поставок российской нефти для американских нефтеперерабатывающих заводов, заявили РИА Новости эксперты.
Ранее в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин по итогам саммита заявил, что России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, технологиях и космосе.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин заявил, что России и США важно вернуться к сотрудничеству
Вчера, 02:03
"Список потенциальных двусторонних проектов в энергетике чрезвычайно широк – от добычи нефти в Карском и Охотском морях до импорта технологий для производства СПГ и поставок российской нефти для американских НПЗ, использующих сырье с высоким содержанием серы. Конкретные направления будут зависеть от скорости отмены санкций и оценки американскими компаниями долгосрочных перспектив ведения бизнеса в РФ", - сказал агентству гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил также, что Россия может предложить США ледокольный флот и опыт работы в суровых условиях. Также страны могут сотрудничать в атомной энергетике, включая мобильные энергоблоки и малые реакторы.
Также среди направлений сотрудничества - развитие "зелёной" генерации и автономных энергосистем для северных регионов, совместные проекты по улавливанию и хранению углерода, где США лидируют по технологиям, а Россия может масштабировать полигоны хранения. "Все эти направления могут сочетать сильные стороны обеих сторон и давать экономический результат, но потребуют определенной политической воли и понятных гарантий", - добавил Касаткин.
Терешкин же заключил, что, в целом, сотрудничество выгоднее обеим сторонам, чем ограничения, из-за которых российские компании не могут поставлять энергоресурсы в США, а для американских производителей оборудования закрыт российский рынок.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Дмитриев прокомментировал слова Трампа о сотрудничестве с Россией
Вчера, 03:55
 
