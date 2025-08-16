https://ria.ru/20250816/soglashenie-2035777261.html

В Австрии оценили итоги саммита Путина и Трампа

В Австрии оценили итоги саммита Путина и Трампа

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Отсутствие подписанного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по итогам саммита на Аляске не означает, что саммит закончился безрезультатно, считает австрийский политолог Герхард Манготт."Было бы совершенно преждевременно считать встречу Трампа и Путина провальной. Результаты переговоров публично не разглашались - это не значит, что их не было. Тот, кто жалуется, что не было заключено соглашения, забывает, что этого изначально никто не ожидал", - написал он на странице в социальной сети X.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

