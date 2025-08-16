https://ria.ru/20250816/sobyanin-2037682455.html

Еще 50 аварийных бригад направлены из Москвы в Донецк для подготовки к зиме

Еще 50 аварийных бригад направлены из Москвы в Донецк для подготовки к зиме

Еще 50 аварийных бригад направлены из Москвы в Донецк для подготовки к зиме

Еще 50 аварийно-восстановительных бригад направлены из столицы в Донецк для для быстрой и качественной подготовки к зиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

москва

донецк

сергей собянин

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Еще 50 аварийно-восстановительных бригад направлены из столицы в Донецк для для быстрой и качественной подготовки к зиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max. "Продолжаем работы по восстановлению инфраструктуры в Донецке. В город-побратим направлены еще 50 аварийно-восстановительных бригад для быстрой и качественной подготовки к зиме. В бригадах - разные специалисты со всем оборудованием и спецтехникой для проведения ремонтно-восстановительных работ", - написал Собянин. Он отметил, что на на особом контроле столичных коммунальщиков - подготовка к отопительному сезону социальных объектов: школ, детских садов, больниц, поликлиник и других. Туда тепло подается в первую очередь. "Еще одна острая проблема, которую постоянно приходится решать, - отсутствие стабильной подачи воды в систему централизованного водоснабжения. В 2022 году проложен водовод протяженностью больше 5 километров, обеспечивающий дополнительную подачу воды в город. Отремонтированы десятки километров аварийных трубопроводов. Сейчас в развозе воды задействовано 135 машин коммунальщиков из Москвы", - добавил мэр. Собянин напомнил, что столичные бригады дежурят в Донецке с июля 2022 года. Они ремонтируют многоквартирные дома, при необходимости - обновляют системы отопления, водоснабжения и канализации.

москва

донецк

2025

москва, донецк, сергей собянин