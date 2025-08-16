https://ria.ru/20250816/smolenskaya-2035803186.html
Анохин: у Смоленщины отличные перспективы по возрождению льноводства
Анохин: у Смоленщины отличные перспективы по возрождению льноводства - РИА Новости, 16.08.2025
Анохин: у Смоленщины отличные перспективы по возрождению льноводства
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил перспективы развития льноводства в ходе посещения ООО "Товарищество Ильнец", которое при поддержке области... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T17:16:00+03:00
2025-08-16T17:16:00+03:00
2025-08-16T17:21:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035803527_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_a85dceae1928d8ae5c93b900bd060e98.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил перспективы развития льноводства в ходе посещения ООО "Товарищество Ильнец", которое при поддержке области реализует инвестпроект по переработке льнотресты. "Посетил предприятие ООО "Товарищество Ильнец", с которым мы подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по переработке льна на Петербургском экономическом форуме в этом году. Цель проекта — переработка льнотресты для получения как длинного, так и короткого волокна. Однако для нашего региона стратегически важным является производство именно длинного волокна, поэтому предприятие будет делать упор на него. Производство планируется запустить в январе 2026 года", - сообщил Анохин в своем телеграм-канале. Завод будет перерабатывать свыше 9 тысяч тонн льна и производить порядка 2,7 тысячи тонн готовой продукции в год. В настоящее время на производстве идет ремонт помещений и монтаж оборудования. Для обеспечения собственным сырьем компания планирует расширить площади под посев льна с 1,3 тысячи гектаров до 2,5 тысячи гектаров к 2027 году. "Смоленск на протяжении многих лет называют столицей "северного шелка" — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас в области держим курс на возрождение и развитие этой отрасли. В этом направлении у нас отличные перспективы. Убедился в этом лично", - подчеркнул Анохин.
https://ria.ru/20250621/smolenskaya-2024525321.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035803527_19:0:1280:946_1920x0_80_0_0_d619cf85798a31581bf9968b78670b62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: у Смоленщины отличные перспективы по возрождению льноводства
Губернатор Смоленщины Анохин осмотрел новый завод по переработке льна
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил перспективы развития льноводства в ходе посещения ООО "Товарищество Ильнец", которое при поддержке области реализует инвестпроект по переработке льнотресты.
"Посетил предприятие ООО "Товарищество Ильнец", с которым мы подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по переработке льна на Петербургском экономическом форуме в этом году. Цель проекта — переработка льнотресты для получения как длинного, так и короткого волокна. Однако для нашего региона стратегически важным является производство именно длинного волокна, поэтому предприятие будет делать упор на него. Производство планируется запустить в январе 2026 года", - сообщил Анохин в своем телеграм-канале
.
Завод будет перерабатывать свыше 9 тысяч тонн льна и производить порядка 2,7 тысячи тонн готовой продукции в год.
В настоящее время на производстве идет ремонт помещений и монтаж оборудования. Для обеспечения собственным сырьем компания планирует расширить площади под посев льна с 1,3 тысячи гектаров до 2,5 тысячи гектаров к 2027 году.
"Смоленск на протяжении многих лет называют столицей "северного шелка" — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас в области держим курс на возрождение и развитие этой отрасли. В этом направлении у нас отличные перспективы. Убедился в этом лично", - подчеркнул Анохин.