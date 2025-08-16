https://ria.ru/20250816/smolenskaya-2035803186.html

Анохин: у Смоленщины отличные перспективы по возрождению льноводства

2025-08-16T17:16:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил перспективы развития льноводства в ходе посещения ООО "Товарищество Ильнец", которое при поддержке области реализует инвестпроект по переработке льнотресты. "Посетил предприятие ООО "Товарищество Ильнец", с которым мы подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по переработке льна на Петербургском экономическом форуме в этом году. Цель проекта — переработка льнотресты для получения как длинного, так и короткого волокна. Однако для нашего региона стратегически важным является производство именно длинного волокна, поэтому предприятие будет делать упор на него. Производство планируется запустить в январе 2026 года", - сообщил Анохин в своем телеграм-канале. Завод будет перерабатывать свыше 9 тысяч тонн льна и производить порядка 2,7 тысячи тонн готовой продукции в год. В настоящее время на производстве идет ремонт помещений и монтаж оборудования. Для обеспечения собственным сырьем компания планирует расширить площади под посев льна с 1,3 тысячи гектаров до 2,5 тысячи гектаров к 2027 году. "Смоленск на протяжении многих лет называют столицей "северного шелка" — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас в области держим курс на возрождение и развитие этой отрасли. В этом направлении у нас отличные перспективы. Убедился в этом лично", - подчеркнул Анохин.

