Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп на Аляске установили человеческий контакт, заявил Швыдкой - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/shvydkoy-2035794638.html
Путин и Трамп на Аляске установили человеческий контакт, заявил Швыдкой
Путин и Трамп на Аляске установили человеческий контакт, заявил Швыдкой - РИА Новости, 16.08.2025
Путин и Трамп на Аляске установили человеческий контакт, заявил Швыдкой
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп личной встречей на Аляске установили человеческий контакт, чего нельзя было бы сделать в сети по... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T16:14:00+03:00
2025-08-16T16:14:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
михаил швыдкой
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023893059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbe1bf938d5d20fadabfe139646e9490.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп личной встречей на Аляске установили человеческий контакт, чего нельзя было бы сделать в сети по видеосвязи, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Люди существуют биологически. Мы реагируем, доверять начинаем тогда, когда мы чувствуем, что этот запах другого, собеседника, он нам близок, мы это понимаем, мы это чувствуем, и тогда начинается разговор… В отношении любых дипломатических контактов действует то же самое. Эта доверительность, она существует. И понимаете, действительно, казалось бы, Владимир Владимирович Путин и Дональд Трамп могли обменяться по видеосвязи всеми теми заявлениями, которые они сделали, и это было как бы достаточно. А на самом деле нет. Пока нет этого человеческого контакта, ничего, как правило, не выходит", - сказал Швыдкой на сессии "Фундамент компетенций многополярного мира: культура, ценности, технологии" в рамках Фестиваля новых медиа в мастерской управления "Сенеж". Он отметил, что важен эмоциональный контакт сторон во время переговоров, именно поэтому при всех инновациях должна существовать "старая традиционная дипломатия". "Трамп пригласил Путина проехать с ним в автомобиле в своем. Это же невозможно по видеоконференции… То, что сегодня произошло, очень важно, безусловно, и стоило это видеть, и нужно было видеть. Я думаю, что начался тот процесс, о котором мы думать не могли еще позавчера", - добавил Швыдкой. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035723867.html
https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035746646.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023893059_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4229297f543807d18dad0e2b3bc8405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, михаил швыдкой, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Михаил Швыдкой, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин и Трамп на Аляске установили человеческий контакт, заявил Швыдкой

Швыдкой: Путин и Трамп встречей на Аляске установили человеческий контакт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп личной встречей на Аляске установили человеческий контакт, чего нельзя было бы сделать в сети по видеосвязи, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Люди существуют биологически. Мы реагируем, доверять начинаем тогда, когда мы чувствуем, что этот запах другого, собеседника, он нам близок, мы это понимаем, мы это чувствуем, и тогда начинается разговор… В отношении любых дипломатических контактов действует то же самое. Эта доверительность, она существует. И понимаете, действительно, казалось бы, Владимир Владимирович Путин и Дональд Трамп могли обменяться по видеосвязи всеми теми заявлениями, которые они сделали, и это было как бы достаточно. А на самом деле нет. Пока нет этого человеческого контакта, ничего, как правило, не выходит", - сказал Швыдкой на сессии "Фундамент компетенций многополярного мира: культура, ценности, технологии" в рамках Фестиваля новых медиа в мастерской управления "Сенеж".
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп отметил большой прогресс по итогам встречи с Путиным
Вчера, 04:21
Он отметил, что важен эмоциональный контакт сторон во время переговоров, именно поэтому при всех инновациях должна существовать "старая традиционная дипломатия".
"Трамп пригласил Путина проехать с ним в автомобиле в своем. Это же невозможно по видеоконференции… То, что сегодня произошло, очень важно, безусловно, и стоило это видеть, и нужно было видеть. Я думаю, что начался тот процесс, о котором мы думать не могли еще позавчера", - добавил Швыдкой.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ обратили внимание на реакцию Европы на встречу Путина и Трампа
Вчера, 09:18
 
РоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампМихаил ШвыдкойВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала