Путин и Трамп на Аляске установили человеческий контакт, заявил Швыдкой

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп личной встречей на Аляске установили человеческий контакт, чего нельзя было бы сделать в сети по видеосвязи, считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Люди существуют биологически. Мы реагируем, доверять начинаем тогда, когда мы чувствуем, что этот запах другого, собеседника, он нам близок, мы это понимаем, мы это чувствуем, и тогда начинается разговор… В отношении любых дипломатических контактов действует то же самое. Эта доверительность, она существует. И понимаете, действительно, казалось бы, Владимир Владимирович Путин и Дональд Трамп могли обменяться по видеосвязи всеми теми заявлениями, которые они сделали, и это было как бы достаточно. А на самом деле нет. Пока нет этого человеческого контакта, ничего, как правило, не выходит", - сказал Швыдкой на сессии "Фундамент компетенций многополярного мира: культура, ценности, технологии" в рамках Фестиваля новых медиа в мастерской управления "Сенеж". Он отметил, что важен эмоциональный контакт сторон во время переговоров, именно поэтому при всех инновациях должна существовать "старая традиционная дипломатия". "Трамп пригласил Путина проехать с ним в автомобиле в своем. Это же невозможно по видеоконференции… То, что сегодня произошло, очень важно, безусловно, и стоило это видеть, и нужно было видеть. Я думаю, что начался тот процесс, о котором мы думать не могли еще позавчера", - добавил Швыдкой. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

