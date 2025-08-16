https://ria.ru/20250816/shkoly-2035805738.html

В Ярославской области проверяют готовность школ к новому учебному году

В Ярославской области проверяют готовность школ к новому учебному году

2025-08-16T17:27:00+03:00

ярославская область

образование - общество

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Проверка готовности школ и детсадов к новому учебному году ведется в Ярославской области, в частности в Брейтовском округе учреждения подтвердили свою готовность. "Образовательные организации региона активно готовятся к новому учебному году. Наша цель – создать для ребят безопасную, комфортную и современную образовательную среду, поэтому спектр критериев, по которым оценивается образовательная организация, очень широк", - приводит пресс-служба правительства Ярославской области слова министра образования региона Ирины Лободы. Проверка ведется по нескольким критериям: пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, организация охраны и тревожной сигнализации, готовность к отопительному периоду, проведение текущих ремонтов и других хозяйственных работ и многое другое, добавила Лобода. По данным регионального министра, в 2025 году к приемке представлено 829 государственных и муниципальных образовательных организаций Ярославской области, в том числе 362 дошкольных учреждения, 334 школы и 31 колледж. Ход подготовки в Брейтовском округе проверил врио главы Александр Кощеев, сообщила пресс-служба областного правительства. В частности, главе продемонстрировали, что в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!" по направлению "Школьное инициативное бюджетирование" приобретено оборудование для актового зала Брейтовской школы. В Гореловской школе по той же программе закупили оборудование и мебель для занятий по изучению основ безопасности и защиты родины. В Прозоровской школе готовятся к установке освещения и видеонаблюдения на стадионе, а в Покрово-Ситской заменили систему видеонаблюдения на территории. Также Кощеев посетил детские сады "Улыбка" и "Колокольчик". В первом в этом году установили систему оповещения на случай чрезвычайной ситуации, во втором она уже действует два года. "Все наши школы и детские сады прошли проверку на готовность к новому учебному году. Эксперты оценивали соблюдение санитарных норм, пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность. Они также проверяли, насколько техническое оснащение учебных заведений соответствует современным стандартам", - приводит слова Кощеева пресс-служба правительства региона.

ярославская область

ярославская область, образование - общество