Рейтинг@Mail.ru
Шапша приветствовал участников всероссийского фестиваля орловского рысака - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:27 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/shapsha-2035813280.html
Шапша приветствовал участников всероссийского фестиваля орловского рысака
Шапша приветствовал участников всероссийского фестиваля орловского рысака - РИА Новости, 16.08.2025
Шапша приветствовал участников всероссийского фестиваля орловского рысака
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с приветствием к участникам и гостям III Всероссийского фестиваля возрождения орловского рысака, сообщила РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:27:00+03:00
2025-08-16T18:27:00+03:00
калужская область
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353813_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_4ce3c2e5563521b04ef1123c0a162034.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с приветствием к участникам и гостям III Всероссийского фестиваля возрождения орловского рысака, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, в субботу в деревне Екатериновка Тарусского района на ипподроме "Таруса" губернатор принял участие в открытии фестиваля, посвященного 250-летнему юбилею орловской рысистой породы. В числе участников мероприятия — депутат Госдумы Мария Бутина, директор Благотворительного фонда "Фовор" Андрей Савин, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Обращаясь к участникам и гостям праздника, Шапша отметил, что фестиваль не случайно проходит именно на тарусской земле. По словам губернатора, здесь можно увидеть прекрасную старинную архитектуру и глубокие традиции. Это "настоящий русский культурный код", подчеркнул Шапша. А сами жители района, добавил он, отличаются особым гостеприимством. "Поехали!" - сказал губернатор, открывая парад участников рысистых бегов. Зрителям представили эмоционально-образное шоу, комбинацию театрализованной исторической реконструкции, художественного и спортивного состязания лошадей орловской рысистой породы. "Богатейшая традиция рысистых бегов, русских троек, классического балета, оперы и народного гуляния создали уникальную атмосферу. Новая форма фестиваля, его оригинальная, свежая тематика позволили ему войти в число лидеров событийного туризма области", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным пресс-службы, фестиваль ежегодно собирает более 10 тысяч зрителей, свыше 150 участников из десяти регионов России. Программа фестиваля включила финал всероссийского чемпионата русских троек и концертную программу. Состоялись рысистые бега на приз губернатора Калужской области. Победу одержал жеребец Партизан под управлением мастера-наездника Тимура. Заслуженную награду вручил губернатор. "Развиваем событийный туризм в регионе. Привлекаем все больше гостей. Чтобы показать нашу прекрасную природу, богатейшее культурное наследие, радушие и гостеприимство жителей региона", - подчеркнул Шапша в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250725/obekty-2031506037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353813_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_f6ca35c995bf246b4a83d82479cefbaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав шапша
Калужская область, Владислав Шапша
Шапша приветствовал участников всероссийского фестиваля орловского рысака

Губернатор Шапша обратился к участникам фестиваля возрождения орловского рысака

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с приветствием к участникам и гостям III Всероссийского фестиваля возрождения орловского рысака, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, в субботу в деревне Екатериновка Тарусского района на ипподроме "Таруса" губернатор принял участие в открытии фестиваля, посвященного 250-летнему юбилею орловской рысистой породы.
В числе участников мероприятия — депутат Госдумы Мария Бутина, директор Благотворительного фонда "Фовор" Андрей Савин, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Обращаясь к участникам и гостям праздника, Шапша отметил, что фестиваль не случайно проходит именно на тарусской земле. По словам губернатора, здесь можно увидеть прекрасную старинную архитектуру и глубокие традиции. Это "настоящий русский культурный код", подчеркнул Шапша. А сами жители района, добавил он, отличаются особым гостеприимством.
"Поехали!" - сказал губернатор, открывая парад участников рысистых бегов.
Зрителям представили эмоционально-образное шоу, комбинацию театрализованной исторической реконструкции, художественного и спортивного состязания лошадей орловской рысистой породы.
"Богатейшая традиция рысистых бегов, русских троек, классического балета, оперы и народного гуляния создали уникальную атмосферу. Новая форма фестиваля, его оригинальная, свежая тематика позволили ему войти в число лидеров событийного туризма области", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, фестиваль ежегодно собирает более 10 тысяч зрителей, свыше 150 участников из десяти регионов России.
Программа фестиваля включила финал всероссийского чемпионата русских троек и концертную программу. Состоялись рысистые бега на приз губернатора Калужской области. Победу одержал жеребец Партизан под управлением мастера-наездника Тимура. Заслуженную награду вручил губернатор.
"Развиваем событийный туризм в регионе. Привлекаем все больше гостей. Чтобы показать нашу прекрасную природу, богатейшее культурное наследие, радушие и гостеприимство жителей региона", - подчеркнул Шапша в своем Telegram-канале.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Котяков и Шапша посетили ряд соцобъектов в Калужской области
25 июля, 18:37
 
Калужская областьВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала