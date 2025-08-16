Шапша приветствовал участников всероссийского фестиваля орловского рысака

https://ria.ru/20250816/shapsha-2035813280.html

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с приветствием к участникам и гостям III Всероссийского фестиваля возрождения орловского рысака, сообщила РИА Новости, 16.08.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился с приветствием к участникам и гостям III Всероссийского фестиваля возрождения орловского рысака, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, в субботу в деревне Екатериновка Тарусского района на ипподроме "Таруса" губернатор принял участие в открытии фестиваля, посвященного 250-летнему юбилею орловской рысистой породы. В числе участников мероприятия — депутат Госдумы Мария Бутина, директор Благотворительного фонда "Фовор" Андрей Савин, гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Обращаясь к участникам и гостям праздника, Шапша отметил, что фестиваль не случайно проходит именно на тарусской земле. По словам губернатора, здесь можно увидеть прекрасную старинную архитектуру и глубокие традиции. Это "настоящий русский культурный код", подчеркнул Шапша. А сами жители района, добавил он, отличаются особым гостеприимством. "Поехали!" - сказал губернатор, открывая парад участников рысистых бегов. Зрителям представили эмоционально-образное шоу, комбинацию театрализованной исторической реконструкции, художественного и спортивного состязания лошадей орловской рысистой породы. "Богатейшая традиция рысистых бегов, русских троек, классического балета, оперы и народного гуляния создали уникальную атмосферу. Новая форма фестиваля, его оригинальная, свежая тематика позволили ему войти в число лидеров событийного туризма области", - говорится в сообщении пресс-службы. По данным пресс-службы, фестиваль ежегодно собирает более 10 тысяч зрителей, свыше 150 участников из десяти регионов России. Программа фестиваля включила финал всероссийского чемпионата русских троек и концертную программу. Состоялись рысистые бега на приз губернатора Калужской области. Победу одержал жеребец Партизан под управлением мастера-наездника Тимура. Заслуженную награду вручил губернатор. "Развиваем событийный туризм в регионе. Привлекаем все больше гостей. Чтобы показать нашу прекрасную природу, богатейшее культурное наследие, радушие и гостеприимство жителей региона", - подчеркнул Шапша в своем Telegram-канале.

