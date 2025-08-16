https://ria.ru/20250816/sevastopol-2035773233.html

В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета

Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться "неопределенное время", время действия ограничений может возрастать, написал в своем... РИА Новости, 16.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться "неопределенное время", время действия ограничений может возрастать, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаила Развожаев. "Еще раз напоминаю, что сейчас в Севастополе, как и на всём Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени", - заявил Развожаев. Губернатор напомнил, что даже в случае отключения мобильного интернета СМС и голосовая связь должны работать, он порекомендовал иметь при себе запас наличных денег, а в записной книжке телефона - необходимые контакты такси и других служб. Развожаев также порекомендовал использовать Wi-Fi проверенных источников, а для прокладывания маршрута скачать карты заранее. Ранее власти Крыма заявили о введении ограничений на полуострове на мобильную передачу данных, отметив, что мобильный интернет может отключаться на длительный срок.

