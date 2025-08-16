https://ria.ru/20250816/sevastopol-2035773233.html
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 16.08.2025
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета
Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться "неопределенное время", время действия ограничений может возрастать, написал в своем... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:02:00+03:00
2025-08-16T13:02:00+03:00
2025-08-16T13:02:00+03:00
севастополь
украина
россия
михаил развожаев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_9f0934449fdf6cb3ec9349295bdf1627.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться "неопределенное время", время действия ограничений может возрастать, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаила Развожаев. "Еще раз напоминаю, что сейчас в Севастополе, как и на всём Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени", - заявил Развожаев. Губернатор напомнил, что даже в случае отключения мобильного интернета СМС и голосовая связь должны работать, он порекомендовал иметь при себе запас наличных денег, а в записной книжке телефона - необходимые контакты такси и других служб. Развожаев также порекомендовал использовать Wi-Fi проверенных источников, а для прокладывания маршрута скачать карты заранее. Ранее власти Крыма заявили о введении ограничений на полуострове на мобильную передачу данных, отметив, что мобильный интернет может отключаться на длительный срок.
https://ria.ru/20250815/dostup-2035489887.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_d1c9467c41917293ff47fdaa3f392d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, украина, россия, михаил развожаев, общество
Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, Общество
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета
Развожаев: отключение интернета в Севастополе может длиться неопределенное время