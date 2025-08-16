Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/sevastopol-2035773233.html
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета - РИА Новости, 16.08.2025
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета
Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться "неопределенное время", время действия ограничений может возрастать, написал в своем... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T13:02:00+03:00
2025-08-16T13:02:00+03:00
севастополь
украина
россия
михаил развожаев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_9f0934449fdf6cb3ec9349295bdf1627.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться "неопределенное время", время действия ограничений может возрастать, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаила Развожаев. "Еще раз напоминаю, что сейчас в Севастополе, как и на всём Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени", - заявил Развожаев. Губернатор напомнил, что даже в случае отключения мобильного интернета СМС и голосовая связь должны работать, он порекомендовал иметь при себе запас наличных денег, а в записной книжке телефона - необходимые контакты такси и других служб. Развожаев также порекомендовал использовать Wi-Fi проверенных источников, а для прокладывания маршрута скачать карты заранее. Ранее власти Крыма заявили о введении ограничений на полуострове на мобильную передачу данных, отметив, что мобильный интернет может отключаться на длительный срок.
https://ria.ru/20250815/dostup-2035489887.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_d1c9467c41917293ff47fdaa3f392d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, украина, россия, михаил развожаев, общество
Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, Общество
В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета

Развожаев: отключение интернета в Севастополе может длиться неопределенное время

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь в Крыму
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться "неопределенное время", время действия ограничений может возрастать, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаила Развожаев.
«
"Еще раз напоминаю, что сейчас в Севастополе, как и на всём Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени", - заявил Развожаев.
Губернатор напомнил, что даже в случае отключения мобильного интернета СМС и голосовая связь должны работать, он порекомендовал иметь при себе запас наличных денег, а в записной книжке телефона - необходимые контакты такси и других служб. Развожаев также порекомендовал использовать Wi-Fi проверенных источников, а для прокладывания маршрута скачать карты заранее.
Ранее власти Крыма заявили о введении ограничений на полуострове на мобильную передачу данных, отметив, что мобильный интернет может отключаться на длительный срок.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Мурманской области временно ограничили доступ к мобильному интернету
Вчера, 12:33
 
СевастопольУкраинаРоссияМихаил РазвожаевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала