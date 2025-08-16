При протестах в Сербии пострадали шесть полицейских

https://ria.ru/20250816/serbiya-2035723658.html

На протестах сторонников оппозиции в нескольких городах Сербии в ночь на субботу пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек, заявил глава МВД Ивица Дачич. РИА Новости, 16.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035441311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17400a43ff7253ee07f75d73322d3527.jpg

БЕЛГРАД, 16 авг - РИА Новости. На протестах сторонников оппозиции в нескольких городах Сербии в ночь на субботу пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек, заявил глава МВД Ивица Дачич. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства - даже при поддержке извне. Вечером в пятницу протестующие снова собрались в Белграде, Нови-Саде и других городах с требованием досрочных парламентских выборов. "Ночью снова произошло грубое нарушение общественного порядка и жестокое нападение на сотрудников полиции в Белграде. Протестующие устроили акции и в других городах Сербии. Получили травмы 6 полицейских, задержаны 38 человек", - сказал Дачич на брифинге в МВД после полуночи. Он уточнил, что демонстранты применили пиротехнику, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, а в Нови-Саде напали на съемочную группу проправительственного телеканала Informer, за что двое были задержаны. Ночью беспорядки прекратились. Глава МВД Сербии сообщил ранее, что в ночь на пятницу при беспорядках в Нови-Саде, Белграде и других городах Сербии пострадали 75 полицейских, задержаны 114 человек, среди задержанных по одному гражданину Хорватии, Словении и Италии. В ночь на пятницу полиция Сербии задействовала более двух тысяч сотрудников по всей стране, за последние три дня при беспорядках пострадал 121 полицейский. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

Разгромленный офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде Протестующие разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на пятницу, а до этого там же они "хотели сжечь людей заживо", заявил Вучич. "Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри. Было бы 300 сожженных заживо!" - сказал сербский лидер эфире местного ТВ. В соцсетях тем временем публикуют, как теперь выглядит пострадавший офис правящей партии. 2025-08-16T04:21 true PT0M17S

