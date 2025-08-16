Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, при каком условии ЕС мог бы ослабить санкции против России
12:58 16.08.2025
СМИ рассказали, при каком условии ЕС мог бы ослабить санкции против России
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает без указания источников, что Евросоюз мог бы ослабить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени. "Европа могла бы ослабить санкции в отношении России, если Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени", - пишет издание. Как отмечается, послы стран Евросоюза на экстренных переговорах обсуждают, что ЕС мог бы предложить для достижения перемирия на Украине. Согласно изданию, европейцы пока не решили, в какие сроки предложат смягчить санкции в обмен на перемирие. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ рассказали, при каком условии ЕС мог бы ослабить санкции против России

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает без указания источников, что Евросоюз мог бы ослабить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени.
"Европа могла бы ослабить санкции в отношении России, если Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени", - пишет издание.
Как отмечается, послы стран Евросоюза на экстренных переговорах обсуждают, что ЕС мог бы предложить для достижения перемирия на Украине. Согласно изданию, европейцы пока не решили, в какие сроки предложат смягчить санкции в обмен на перемирие.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
СМИ: послы ЕС обсуждали саммит на Аляске в режиме секретности
