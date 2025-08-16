https://ria.ru/20250816/sanktsii-2035772350.html

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская газета Telegraph утверждает без указания источников, что Евросоюз мог бы ослабить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени. "Европа могла бы ослабить санкции в отношении России, если Владимир Путин возьмет на себя обязательство по прекращению огня в течение определенного периода времени", - пишет издание. Как отмечается, послы стран Евросоюза на экстренных переговорах обсуждают, что ЕС мог бы предложить для достижения перемирия на Украине. Согласно изданию, европейцы пока не решили, в какие сроки предложат смягчить санкции в обмен на перемирие. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

