Самолет Ил-96 покинул Анкоридж

Самолет Ил-96 покинул Анкоридж - РИА Новости, 16.08.2025

Самолет Ил-96 покинул Анкоридж

Самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96 покинул город Анкоридж, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T07:21:00+03:00

2025-08-16T07:21:00+03:00

2025-08-16T07:21:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Самолет специального летного отряда "Россия" Ил-96 покинул город Анкоридж, где в пятницу проходил саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. По данным портала, самолёт вылетел из Международного аэропорта "Анкоридж" имени Теда Стивенса примерно в 6.50 мск в сторону российского аэропорта "Внуково". Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

