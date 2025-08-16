https://ria.ru/20250816/sammit-2035777703.html

Эксперт высказался о заявлениях европейской прессы о саммите на Аляске

БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. Результаты встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске "невероятно позитивны", даже если не все их детали были преданы огласке, заявления европейской прессы об обратном шокируют, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Видимо, есть детали переговоров, которые не были сообщены, которые были засекречены. Но я считаю, что саммит прошел невероятно позитивно, и именно поэтому я был шокирован, когда, например, немецкая пресса написала, что встреча завершилась безрезультатно. Я бы ни в коем случае так не говорил. Я думаю, что их встреча была очень важна, потому что было заявлено, что состоится второй раунд, что Трамп принял приглашение в Москву, что они хотят включить Украину, так что это, очевидно, оба президента настроены на мир", - сказал Шпётле. Эксперт отметил, что на встрече Путина и Трампа обращал на себя внимание "язык тела". "Это было очень важно, потому что было видно, что они действительно встретились как два старых друга. И то, как они постоянно смотрели друг на друга во время общения, их жесты, и то, как они постоянно прикасались друг к другу... - так что межличностное общение было очень позитивным. У Владимира Путина всегда такое бесстрастное лицо, на нем трудно что-либо прочитать. Что ж, в этот раз всё было не так, поэтому выражение его лица было очень дружелюбным", - добавил Шпётле. Он также назвал показательным, что из аэропорта Анкориджа оба президента ехали в машине американского президента, поскольку "это очень важный фактор доверия". "Я даже не знаю, были ли когда-нибудь подобные примеры, потому что, по-моему, пока таких примеров нет", - подчеркнул аналитик. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и двигаясь по этому пути можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.

