Эксперт считает, что Европе и Украине пора признать интересы России

Эксперт считает, что Европе и Украине пора признать интересы России - РИА Новости, 16.08.2025

Эксперт считает, что Европе и Украине пора признать интересы России

Европейским странам и Украине пора отказаться от заблуждений в отношении России и признать ее национальные интересы, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Европейским странам и Украине пора отказаться от заблуждений в отношении России и признать ее национальные интересы, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. "Ожидаем реакцию на встречу в Аляске со стороны Европы и руководства Украины. Им надо отказаться от заблуждений и признать национальные интересы России. Переговоры, и главное - возможные соглашения, помогут приблизить мир, сохранив жизни людей. И есть надежда, что начало этому положено", - сказал Джаралла. По его словам, какова бы не была реакция Европы и Украины на саммит в Аляске, главная реальность происходит на поле боя, где Россия побеждает.

