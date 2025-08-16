Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Россия могла бы предоставить США ледоколы взамен на снятие санкций - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/rossija-2035782488.html
Эксперт: Россия могла бы предоставить США ледоколы взамен на снятие санкций
Эксперт: Россия могла бы предоставить США ледоколы взамен на снятие санкций - РИА Новости, 16.08.2025
Эксперт: Россия могла бы предоставить США ледоколы взамен на снятие санкций
Россия взамен на снятие санкций со своих проектов по сжижению природного газа могла бы предоставить США атомные ледоколы для развития их газовой отрасли, таким... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T14:20:00+03:00
2025-08-16T14:20:00+03:00
в мире
сша
россия
арктика
игорь юшков
владимир путин
дональд трамп
ямал спг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028547299_0:138:3044:1850_1920x0_80_0_0_980d0b9a741f4bc30bf9b391ffa25fc5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия взамен на снятие санкций со своих проектов по сжижению природного газа могла бы предоставить США атомные ледоколы для развития их газовой отрасли, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США в Арктике актуально". В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске. "Россия может предоставить услуги атомных ледоколов. Взамен чего? Прежде всего, определенного политического диалога. Если США пойдут на уступки по политическому треку", - сказал Юшков. По его словам, РФ в таком случае могла бы запросить снятие санкций со всех своих СПГ-проектов, чтобы страны могли конкурировать в газовой отрасли на равных. Эксперт напомнил, что на данный момент санкции наложены на все российские СПГ-проекты, кроме "Ямал СПГ" и "Сахалин 2". Юшков при этом выразил мнение, что такое "джентльменское соглашение вряд ли возможно", потому что Россия является одним из главных конкурентов США на глобальном газовом рынке.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035753947.html
https://ria.ru/20250816/sanktsii-2035772350.html
сша
россия
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028547299_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_6f15d9b0baa374bac2d8c6522918eafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, арктика, игорь юшков, владимир путин, дональд трамп, ямал спг, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Арктика, Игорь Юшков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ямал СПГ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт: Россия могла бы предоставить США ледоколы взамен на снятие санкций

Юшков: РФ могла бы предоставить США атомные ледоколы в обмен на снятие санкций

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол
Атомный ледокол - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия взамен на снятие санкций со своих проектов по сжижению природного газа могла бы предоставить США атомные ледоколы для развития их газовой отрасли, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин по итогам саммита заявил, что "взаимодействие России и США в Арктике актуально". В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что администрация США в преддверии саммита обсуждала возможность привлечения российских атомных ледоколов к реализации американских проектов по добыче газа и СПГ на Аляске.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп добился своего на Аляске
10:25
"Россия может предоставить услуги атомных ледоколов. Взамен чего? Прежде всего, определенного политического диалога. Если США пойдут на уступки по политическому треку", - сказал Юшков.
По его словам, РФ в таком случае могла бы запросить снятие санкций со всех своих СПГ-проектов, чтобы страны могли конкурировать в газовой отрасли на равных. Эксперт напомнил, что на данный момент санкции наложены на все российские СПГ-проекты, кроме "Ямал СПГ" и "Сахалин 2".
Юшков при этом выразил мнение, что такое "джентльменское соглашение вряд ли возможно", потому что Россия является одним из главных конкурентов США на глобальном газовом рынке.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
СМИ рассказали, при каком условии ЕС мог бы ослабить санкции против России
12:58
 
В миреСШАРоссияАрктикаИгорь ЮшковВладимир ПутинДональд ТрампЯмал СПГВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала