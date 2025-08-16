https://ria.ru/20250816/rossija-2035699774.html

Россия выдаст визы делегации США в случае визита, заявил посол

Россия выдаст визы делегации США в случае визита, заявил посол

Если следующая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в Москве, Россия выдаст визы делегации быстрее американцев,... РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Если следующая встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет в Москве, Россия выдаст визы делегации быстрее американцев, меньше чем за "2-3-4 дня", а если в Магадане, то еще быстрее, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Я думаю быстрее, а если в Магадане, то еще быстрее", - сказал Дарчиев Telegram-каналу Юнашев Live, отвечая на вопрос, как быстро Россия выдаст визы американской делегации, если следующая встреча пройдет в Москве.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

