Путин назвал украинский народ братским
Россия считает украинский народ братским, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия считает украинский народ братским, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни", - сказал российский лидер в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
