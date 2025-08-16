Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/razgovory-2035764000.html
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:48:00+03:00
2025-08-16T11:48:00+03:00
в мире
сша
россия
франция
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_0:157:3062:1879_1920x0_80_0_0_08da9c1c3e0aaeef9649a04621252198.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, потом (на срок - ред.) еще чуть более часа к ним присоединились лидеры стран ЕС и НАТО", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
сша
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_174:0:2889:2036_1920x0_80_0_0_1c9b8dcdbec79fc33da173eb0f291a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, франция, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС

Трамп после встречи с Путиным полчаса говорил с Зеленским и час с лидерами ЕС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"Сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, потом (на срок - ред.) еще чуть более часа к ним присоединились лидеры стран ЕС и НАТО", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
 
В миреСШАРоссияФранцияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала