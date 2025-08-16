https://ria.ru/20250816/razgovory-2035764000.html
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС - РИА Новости, 16.08.2025
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС
Президент США Дональд Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T11:48:00+03:00
2025-08-16T11:48:00+03:00
2025-08-16T11:48:00+03:00
в мире
сша
россия
франция
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_0:157:3062:1879_1920x0_80_0_0_08da9c1c3e0aaeef9649a04621252198.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, потом (на срок - ред.) еще чуть более часа к ним присоединились лидеры стран ЕС и НАТО", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
сша
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035706017_174:0:2889:2036_1920x0_80_0_0_1c9b8dcdbec79fc33da173eb0f291a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, франция, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС
Трамп после встречи с Путиным полчаса говорил с Зеленским и час с лидерами ЕС