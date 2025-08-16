https://ria.ru/20250816/razgovory-2035764000.html

Источник рассказал, как долго Трамп общался с Зеленским и лидерами ЕС

Президент США Дональд Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их... РИА Новости, 16.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, после чего к их разговору присоединились лидеры стран НАТО и ЕС, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Сначала полчаса общался с Владимиром Зеленским, потом (на срок - ред.) еще чуть более часа к ним присоединились лидеры стран ЕС и НАТО", - сказал собеседник агентства. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Трамп по итогам переговоров с Путиным созвонился с рядом лидеров стран ЕС, НАТО и евроинститутов. В беседе, в частности, участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии. Также к разговору подключались госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

