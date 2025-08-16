https://ria.ru/20250816/razgovor-2035762491.html

Источник сообщил об участии генсека НАТО в разговоре лидеров ЕС с Трампом

Источник сообщил об участии генсека НАТО в разговоре лидеров ЕС с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025

Источник сообщил об участии генсека НАТО в разговоре лидеров ЕС с Трампом

Генсек НАТО Марк Рютте принял участие в разговоре главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ряда лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом по итогам... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T11:33:00+03:00

2025-08-16T11:33:00+03:00

2025-08-16T11:33:00+03:00

в мире

сша

россия

франция

дональд трамп

владимир путин

марко рубио

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029944012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_5143c25a5ea678b2cde202f990f0f8bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте принял участие в разговоре главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ряда лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Генсек НАТО также принял участие в этом разговоре наряду с Владимиром Зеленским, лидерами Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в беседе также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

сша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, франция, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, нато, еврокомиссия, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске, марк рютте