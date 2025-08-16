https://ria.ru/20250816/razgovor-2035762491.html
Источник сообщил об участии генсека НАТО в разговоре лидеров ЕС с Трампом
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте принял участие в разговоре главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ряда лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Генсек НАТО также принял участие в этом разговоре наряду с Владимиром Зеленским, лидерами Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в беседе также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
