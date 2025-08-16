Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об участии генсека НАТО в разговоре лидеров ЕС с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
11:33 16.08.2025
Источник сообщил об участии генсека НАТО в разговоре лидеров ЕС с Трампом
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте принял участие в разговоре главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ряда лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Генсек НАТО также принял участие в этом разговоре наряду с Владимиром Зеленским, лидерами Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в беседе также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
в мире, сша, россия, франция, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, нато, еврокомиссия, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске, марк рютте
В мире, США, Россия, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Марк Рютте
БРЮССЕЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте принял участие в разговоре главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ряда лидеров стран ЕС с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Генсек НАТО также принял участие в этом разговоре наряду с Владимиром Зеленским, лидерами Франции, Германии, Великобритании, Финляндии, Польши", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в беседе также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
В миреСШАРоссияФранцияДональд ТрампВладимир ПутинМарко РубиоНАТОЕврокомиссияЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на АляскеМарк Рютте
 
 
