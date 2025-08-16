Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 16.08.2025
ПВО за ночь сбила 29 дронов ВСУ
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 29 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 29 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
В частности:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
