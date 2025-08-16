https://ria.ru/20250816/pvo-2035737878.html

ПВО за ночь сбила 29 дронов ВСУ

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

ставропольский край

курская область

вооруженные силы украины

белгородская область

брянская область

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 29 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

