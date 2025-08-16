https://ria.ru/20250816/pvo-2035737878.html
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
ставропольский край
курская область
вооруженные силы украины
белгородская область
брянская область
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 29 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 00.00 до 03.30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
безопасность, ростовская область, ставропольский край, курская область, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, краснодарский край, беспилотники
