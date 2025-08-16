https://ria.ru/20250816/putin-2035813150.html
Путин сообщил, что на совещании расскажет о ходе беседы с Трампом
Путин сообщил, что на совещании расскажет о ходе беседы с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
Путин сообщил, что на совещании расскажет о ходе беседы с Трампом
Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом расскажет детально о ходе состоявшейся... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом расскажет детально о ходе состоявшейся беседы. "Расскажу вам сейчас детально по всему ходу беседы, если будут вопросы - с удовольствием на них отвечу", - сказал Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
