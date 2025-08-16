https://ria.ru/20250816/putin-2035813150.html

Путин сообщил, что на совещании расскажет о ходе беседы с Трампом

Путин сообщил, что на совещании расскажет о ходе беседы с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025

Путин сообщил, что на совещании расскажет о ходе беседы с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом расскажет детально о ходе состоявшейся... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T18:25:00+03:00

2025-08-16T18:25:00+03:00

2025-08-16T18:25:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

владимир путин

россия

дональд трамп

сша

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035678434_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_b0cee26f6c180fd5e8e1d5d64f0ebee3.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на совещании по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом расскажет детально о ходе состоявшейся беседы. "Расскажу вам сейчас детально по всему ходу беседы, если будут вопросы - с удовольствием на них отвечу", - сказал Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров. Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

https://ria.ru/20250816/putin-2035802353.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, россия, дональд трамп, сша, аляска