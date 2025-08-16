https://ria.ru/20250816/putin-2035812279.html

Путин отметил, что разговор с Трампом был откровенным и содержательным

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал свой разговор с президентом США Дональдом Трампом на встрече на Аляске откровенным.Глава государства в субботу провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров."Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал Путин.Путин и Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

