Путин рассказал о темах переговоров с Трампом
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с лидером США Дональдом Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:19:00+03:00
2025-08-16T18:19:00+03:00
2025-08-16T18:24:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с лидером США Дональдом Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия."Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействие", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
2025
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом
Путин: Россия и США обсудили практически все направления взаимодействия