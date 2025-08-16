Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
18:19 16.08.2025 (обновлено: 18:24 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/putin-2035812137.html
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
Путин рассказал о темах переговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с лидером США Дональдом Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T18:19:00+03:00
2025-08-16T18:24:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
в мире
россия
сша
владимир путин
аляска
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035670565_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_ce588db9be79a945e8bc538cd5e7e7e6.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с лидером США Дональдом Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия."Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействие", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/putin-2035811324.html
россия
сша
аляска
встреча путина и трампа на аляске, в мире, россия, сша, владимир путин, аляска, дональд трамп, сергей лавров
Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Аляска, Дональд Трамп, Сергей Лавров
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с лидером США Дональдом Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия.
"Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействие", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на АляскеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинАляскаДональд ТрампСергей Лавров
 
 
