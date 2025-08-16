https://ria.ru/20250816/putin-2035812137.html

Путин рассказал о темах переговоров с Трампом

Путин рассказал о темах переговоров с Трампом

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что на переговорах с лидером США Дональдом Трампом стороны обсудили практически все направления взаимодействия."Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействие", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

