Путин сообщил, что обсудил справедливое разрешение конфликта на Украине
18:15 16.08.2025
Путин сообщил, что обсудил справедливое разрешение конфликта на Украине
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе."Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействие, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе.
"Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействие, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.
