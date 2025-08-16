https://ria.ru/20250816/putin-2035811416.html
Путин сообщил, что обсудил справедливое разрешение конфликта на Украине
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на Аляске в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе."Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействие, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.
