Путин высказался о прекращении боевых действий на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 16.08.2025 (обновлено: 18:28 16.08.2025)
Путин высказался о прекращении боевых действий на Украине
Путин высказался о прекращении боевых действий на Украине
Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
украина
россия
встреча путина и трампа на аляске
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, разумеется, с уважением относимся к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. И мы тоже этого бы хотели, хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
украина, россия, встреча путина и трампа на аляске, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин
Украина, Россия, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВстреча Путина и Трампа на АляскеСШАДональд ТрампСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
