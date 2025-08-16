https://ria.ru/20250816/putin-2035811324.html

Путин высказался о прекращении боевых действий на Украине

Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская администрация, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, разумеется, с уважением относимся к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. И мы тоже этого бы хотели, хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", - сказал он на совещании по итогам российско-американского саммита.В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

