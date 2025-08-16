https://ria.ru/20250816/putin-2035811163.html

Путин рассказал о визите на Аляску

Путин рассказал о визите на Аляску - РИА Новости, 16.08.2025

Путин рассказал о визите на Аляску

Путин рассказал о визите на Аляску

Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, заявил президент России Владимир Путин.

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, заявил президент России Владимир Путин."Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американского саммита.В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

