Путин рассказал о визите на Аляску
Путин рассказал о визите на Аляску - РИА Новости, 16.08.2025
Путин рассказал о визите на Аляску
16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Визит на Аляску был своевременным и весьма полезным, заявил президент России Владимир Путин."Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным", - сказал Путин в ходе совещания по итогам российско-американского саммита.В пятницу на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Путин рассказал о визите на Аляску
Путин назвал визит на Аляску своевременным и полезным