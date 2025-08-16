https://ria.ru/20250816/putin-2035811076.html
Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров
Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров - РИА Новости, 16.08.2025
Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров
Президент России Владимир Путин в субботу провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров. РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров.Путин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
