Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров

Президент России Владимир Путин в субботу провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров. РИА Новости, 16.08.2025

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу провел в Кремле совещание по итогам российско-американских переговоров.Путин и президент США Дональд Трамп провели в пятницу встречу на Аляске. Она состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

