https://ria.ru/20250816/putin-2035721293.html

Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров

Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров - РИА Новости, 16.08.2025

Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп улыбались, прощаясь после переговоров. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T04:10:00+03:00

2025-08-16T04:10:00+03:00

2025-08-16T05:51:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035725782_0:190:2995:1875_1920x0_80_0_0_bdb07baa59e4d9351e526dfb19e38efa.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп улыбались, прощаясь после переговоров. Переговоры России и США в Анкоридже завершились, сообщил Кремль и опубликовал кадры прощания президентов. На кадрах видно, что лидеры прощаются на выходе из зала, где проходила пресс-конференция, и улыбаются. Трамп на прощание жмет руку Путину.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Завершение переговоров в Анкоридже 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-16T04:10 true PT0M18S

Обстановка сразу после завершения переговоров в узком составе Обстановка сразу после завершения переговоров в узком составе 2025-08-16T04:10 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске