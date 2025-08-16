https://ria.ru/20250816/putin-2035721293.html
Путин и Трамп улыбались, прощаясь после переговоров
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп улыбались, прощаясь после переговоров. Переговоры России и США в Анкоридже завершились, сообщил Кремль и опубликовал кадры прощания президентов. На кадрах видно, что лидеры прощаются на выходе из зала, где проходила пресс-конференция, и улыбаются. Трамп на прощание жмет руку Путину.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Завершение переговоров в Анкоридже
Обстановка сразу после завершения переговоров в узком составе
