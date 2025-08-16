Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сложившихся прямых контактах с Трампом - РИА Новости, 16.08.2025
04:01 16.08.2025
Путин рассказал о сложившихся прямых контактах с Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал о сложившихся прямых контактах с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о сложившихся прямых контактах с президентом США Дональдом Трампом. "У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о сложившихся прямых контактах с президентом США Дональдом Трампом.
"У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты. Мы неоднократно и откровенно разговаривали по телефону", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
