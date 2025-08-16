Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
03:51 16.08.2025
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно устранить первопричины украинского кризиса, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый характер. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно устранить первопричины украинского кризиса, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый характер. "Мы убеждены, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине

Путин указал на необходимость устранить первопричины украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно устранить первопричины украинского кризиса, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый характер.
"Мы убеждены, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
