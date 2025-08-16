https://ria.ru/20250816/putin-2035717414.html
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине - РИА Новости, 16.08.2025
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно устранить первопричины украинского кризиса, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый характер. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:51:00+03:00
2025-08-16T03:51:00+03:00
2025-08-16T03:51:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695834_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_daef4d781262c45b836c2277a54d9571.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно устранить первопричины украинского кризиса, чтобы урегулирование на Украине носило устойчивый характер. "Мы убеждены, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695834_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae23f05600869d95a909feb44b74dd24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин назвал залог устойчивого урегулирования на Украине
Путин указал на необходимость устранить первопричины украинского кризиса