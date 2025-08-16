https://ria.ru/20250816/putin-2035716357.html

Путин назвал Россию и США близкими соседями

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Россия и США являются близкими соседями, несмотря на то, что их разделяет океан, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. "Вполне логично встретиться именно здесь (на Аляске - ред.), ведь наши страны - хоть нас разделяет океан - на самом деле близкие соседи... Мы (Россия и США - ред.) - близкие соседи. Это факт", - сказал глава государства в ходе пресс-конференции. Встреча лидеров России и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Путин и Трамп провели встречу в узком составе. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

