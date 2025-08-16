https://ria.ru/20250816/putin-2035713932.html

Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске

Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на субботу Путин встретился с Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

