https://ria.ru/20250816/putin-2035713932.html
Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске
Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске
Самолет Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:32:00+03:00
2025-08-16T03:32:00+03:00
2025-08-16T08:41:00+03:00
россия
аляска
сша
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035710897_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_42d53a1101c8f3aa0912fac8518dbe4a.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на субботу Путин встретился с Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Визит Путина на Аляску, где проходили переговоры с Трампом, завершен
Визит Путина на Аляску, где проходили переговоры с Трампом, завершен
2025-08-16T03:32
true
PT0M07S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035710897_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_353d12fb5b968632559a47089083b37b.jpg
Вид на самолет президента при взлете
Вид на самолет президента при взлете
2025-08-16T03:32
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске, в мире, юрий ушаков
Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире, Юрий Ушаков
Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске
Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске после саммита