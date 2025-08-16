Рейтинг@Mail.ru
03:32 16.08.2025 (обновлено: 08:41 16.08.2025)
Самолет Путина вылетел с аэродрома на Аляске
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на субботу Путин встретился с Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.Итоги переговоровВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Самолет Владимира Путина вылетел с аэродрома на Аляске, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на субботу Путин встретился с Трампом на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
От российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.

Итоги переговоров

  • Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президент России поблагодарил американского коллегу за приглашение и указал на близкое соседство двух стран, несмотря на то что их разделяет океан.
  • Политики заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Глава Белого дома допустил, что следующая встреча состоится в Москве.
  • Он также призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
