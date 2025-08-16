https://ria.ru/20250816/putin-2035712485.html
Речь Путина на пресс-конференции на Аляске длилась более восьми минут
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом говорил более восьми минут, американский лидер - менее четырех. Встреча Путина и Трампа проходила на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Переговоры лидеров России и США проходили в узком составе в формате "три на три". По итогам переговоров президенты выступили перед представителями СМИ. Выступление Путина на пресс-конференции продлилось 8 минут, Дональд Трамп говорил чуть более 3 минут. Переговоры лидеров в узком составе продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
