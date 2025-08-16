https://ria.ru/20250816/putin-2035711953.html

Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим

Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим - РИА Новости, 16.08.2025

Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим

Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом. "У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

