Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим
Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим - РИА Новости, 16.08.2025
Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим
Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:24:00+03:00
2025-08-16T03:24:00+03:00
2025-08-16T03:24:00+03:00
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом. "У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
