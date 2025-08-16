Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим - РИА Новости, 16.08.2025
03:24 16.08.2025
Путин назвал диалог с Трампом очень хорошим
Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США... РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом. "У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в беседе с американским православным священником владыкой Алексием дал оценку состоявшемуся разговору с президентом США Дональдом Трампом.
"У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. Спасибо, что создаете здесь такую обстановку", - сказал глава российского государства.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
