Путин выразил признательность США за память о советских летчиках

Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T03:09:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. "На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии. Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти, это выглядит достойно и благородно", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с Трампом. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

Новости

