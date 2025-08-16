https://ria.ru/20250816/putin-2035708902.html
Путин выразил признательность США за память о советских летчиках
Путин выразил признательность США за память о советских летчиках - РИА Новости, 16.08.2025
Путин выразил признательность США за память о советских летчиках
Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:09:00+03:00
2025-08-16T03:09:00+03:00
2025-08-16T03:09:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695834_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_daef4d781262c45b836c2277a54d9571.jpg
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. "На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии. Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти, это выглядит достойно и благородно", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с Трампом. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035707762.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035695834_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae23f05600869d95a909feb44b74dd24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин выразил признательность США за память о советских летчиках
Путин: РФ признательна США за достойное отношение к памяти о советских летчиках