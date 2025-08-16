Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил признательность США за память о советских летчиках
03:09 16.08.2025
Путин выразил признательность США за память о советских летчиках
Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.08.2025
в мире
россия
аляска
сша
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин. "На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии. Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти, это выглядит достойно и благородно", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с Трампом. Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Россия признательна властям США за достойное отношение к памяти о советских летчиках, которые захоронены на Аляске, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии. Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти, это выглядит достойно и благородно", - сказал глава государства в ходе совместной пресс-конференции с Трампом.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Путин заявил, что общая история России и США связана с Аляской
