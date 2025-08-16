Диалог с Трампом назрел, заявил Путин

https://ria.ru/20250816/putin-2035689478.html
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Диалог глав России и США назрел, странам нужно было переходить к диалогу, уходить от конфронтации, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита РФ-США."Очевидно, что рано или поздно нужно было выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу. И в этом плане личная встреча глав двух государств реально назрела", - заявил Путин.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
