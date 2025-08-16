https://ria.ru/20250816/putin-2035689202.html
Путин назвал проведение встречи с Трампом на Аляске логичным
АНКОРИДЖ, 16 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал логичным проведением встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске."Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску, вполне логично встретиться именно здесь", - сказал Путин на совместной пресс-конференции президентов.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
