Лавров и Ушаков пришли на пресс-конференцию Путина и Трампа

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков пришли на пресс-конференцию после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Лавров и Ушаков принимали участие в переговорах.После завершения переговоров Лавров и Ушаков пришли в зал, где журналисты ожидают совместную пресс-конференцию лидеров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Журналисты в зале перед началом пресс-конференции Путина и Трампа
Кадры подготовки к пресс-конференции Путина и Трампа, которая скоро начнется.
