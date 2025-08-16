Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Ушаков пришли на пресс-конференцию Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
01:53 16.08.2025 (обновлено: 03:25 16.08.2025)
Лавров и Ушаков пришли на пресс-конференцию Путина и Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков пришли на пресс-конференцию после переговоров президента России Владимира Путина и... РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков пришли на пресс-конференцию после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Лавров и Ушаков принимали участие в переговорах.После завершения переговоров Лавров и Ушаков пришли в зал, где журналисты ожидают совместную пресс-конференцию лидеров.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков пришли на пресс-конференцию после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске в узком составе завершились. Лавров и Ушаков принимали участие в переговорах.
После завершения переговоров Лавров и Ушаков пришли в зал, где журналисты ожидают совместную пресс-конференцию лидеров.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
