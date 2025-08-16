https://ria.ru/20250816/prokhanov-2035291096.html

Почему актер Сергей Проханов жалеет о разводе с внучкой маршала Жукова

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Он был звездой "Усатого няня", она — наследницей легендарных маршалов СССР. Их брак казался сказкой: 20 лет вместе, двое детей, слава и статус. Но когда карьера Проханова взлетела до небес, а его "Театр Луны" стал московской легендой, актер совершил роковую ошибку — ушел от жены, уверенный, что заслуживает большего.Теперь, спустя четверть века, 72-летний Проханов признается: "Женщины — это кошмар. Они привыкают к богатству, а не к тебе". Он оставил Татьяне квартиру, машину и даже пытался вернуться, но… "там маршал Жуков внутри" — внучка легендарного полководца не простила предательства. От "Усатого няня" до "Театра Луны"Его детство прошло под крылом Дворца пионеров — там, где бесплатно учили музыке, танцам и актерскому мастерству, словно в дореволюционной гимназии. Уже в 1970 году он впервые появился на экране в фильме "Семья как семья", а спустя два года сыграл первую главную роль — в драме "А пароходы гудят и уходят…".Но настоящая слава пришла к нему после "Усатого няня" — трогательной комедии, которую полюбила вся страна. В 1980-х Проханов стал не просто актером, а настоящей звездой: "Молодая жена", "Трижды о любви", спектакль "Сашка", где он блестяще сыграл главную роль. Даже дети знали его как ведущего "Будильника" — главной утренней передачи Советского Союза.Но Проханову было мало просто играть — он хотел создавать. В 1990 году он поставил "Иисуса Христа — суперзвезду" в Театре Моссовета, а затем решил: "Пора делать свой театр". Так родилась "Луна" — сначала в подвале на Патриарших, а потом и в самом центре Москвы."Византия", "Фанта-Инфанта", "Таис сияющая" — большинство спектаклей он писал сам или переосмысливал классику. На его сцене блистали Дмитрий Певцов, Анастасия Стоцкая, Валерия Ланская.Любовь, которая потрясла КремльКогда Сергей Проханов впервые встретил свою будущую жену, он был ещё юным студентом театрального училища, уже успевшим сыграть несколько ролей, включая главную в фильме "А пароходы гудят и уходят". Хотя эти работы не принесли ему известности, они позволили ему зарекомендовать себя на киностудии "Мосфильм". Режиссеры охотно приглашали молодого актёра, и вскоре у Сергея появились первые поклонницы и, что важнее, талантливые друзья из мира кино. Однажды они пригласили его на лыжные каникулы в подмосковную деревню, где в уютном частном доме собралась компания, состоящая из парней и двух девушек — Татьяны и Ольги.В первый день Сергей, полон энтузиазма, пригласил Татьяну покататься на лыжах вдвоём. Эта девушка сразу привлекла его внимание, несмотря на разницу в возрасте: ему было двадцать, а ей всего шестнадцать. Между ними возникла мгновенная связь, основанная на общих интересах, кумиров, и, что самое важное, схожем чувстве юмора. Каждый день зимних каникул они проводили вместе, забыв о компании. В последние дни их близости они даже делили одну кровать, открыто признавались в любви и целовались. Сергей не подозревал, кто на самом деле Татьяна, и как она живёт. Но вскоре он узнал, что они принадлежат к разным мирам: Сергей — бедный студент, живущий на стипендию в общежитии, а Татьяна — внучка влиятельных маршалов, обеспеченная и ни в чём не нуждающаяся.Скоро Сергей познакомил Татьяну с родителями. Встреча прошла в тёплой и уютной атмосфере, но уже вечером он настоял на том, чтобы она также представила его своим родителям. Татьяна долго отказывалась, но в конце концов согласилась. Она привела Сергея в огромный особняк, где можно было заблудиться. Прислуга суетилась вокруг, а он чувствовал себя так, будто попал в сказку. Именно тогда Татьяна рассказала ему о своей семье: её родители были детьми именитых маршалов и влиятельными дипломатами, привыкшими к роскоши. Она не хотела устраивать эту встречу, понимая, что родители не примут Сергея, ведь у него нет ни денег, ни связей, ни славы. Они мечтали, чтобы она вышла замуж за иностранного дипломата или политика, но уж точно не за актёра, у которого за спиной ничего нет.Не зря Татьяна переживала. Её родители действительно негативно отнеслись к появлению Сергея в их доме. Они прямо критиковали его, считая, что он хочет воспользоваться их дочкой ради своих корыстных целей. Сергей, пытаясь убедить их в своей искренней любви, не был услышан. Встреча закончилась тем, что его силой выпроводили из особняка. Но это не остановило влюблённых. Они продолжали встречаться и даже начали планировать свадьбу, которую хотели сыграть, как только Татьяне исполнится восемнадцать. Родители девушки знали об этом и наняли людей из органов государственной безопасности для слежки, а также заплатили общему другу, чтобы тот передавал их разговоры.Сергей Проханов действительно не имел корыстных целей. Он безумно любил Татьяну и делал всё, чтобы она была счастлива. Скрипя зубами, родители дали Тане "зелёный свет", и после её совершеннолетия она расписалась с возлюбленным. Богатая семья купила молодожёнам роскошную квартиру в центре столицы и регулярно выделяла баснословные суммы, чтобы у них было всё необходимое.Вскоре после свадьбы у них родилась дочка Анастасия, для которой наняли няню. Но в их семье начали возникать проблемы. Сергей стал известным актёром после съёмок в фильмах "Усатый нянь", "Молодая жена" и "Завтрак на траве". Поклонницы следовали за ним повсюду, признаваясь в любви, а самые настойчивые находили номер его телефона и звонили целыми днями. Когда Татьяна брала трубку, многие из них представлялись его любовницами. Женщина начинала сомневаться в верности своего популярного супруга. Она часто приезжала на съёмочные площадки, чтобы увидеть, чем он занят, но ни разу не поймала его на измене — он всегда работал и радовался её визитам.Театр или семья? Роковой выборТатьяна перестала следить за мужем, когда поняла, что ему можно доверять. Хотя ревность не исчезла полностью, она старалась убедить себя, что зря накручивает. В 1988 году в их семье родился ещё один ребёнок — сын Антон. Несмотря на то, что Сергей много снимался и гастролировал с театром, его гонорары не соответствовали ожиданиям родителей Татьяны, которые обвиняли его в недостаточных доходах. После рождения второго ребёнка давление на него усилилось, а приглашений в кино стало меньше — пришли девяностые. В итоге Сергей решил открыть собственный театр, названный "Театр Луны", и попросил у родных Татьяны деньги на этот проект, пообещав вернуть их, когда театр начнёт приносить доход. Но до этого было ещё далеко. Проханов работал днём и ночью, чтобы прославить своё детище, сделать театр уникальным и прибыльным. Из-за огромного количества работы он начал забывать о семье. Татьяна снова заподозрила его в изменах и однажды уехала к подруге на несколько дней, ничего ему не сказав. Она хотела вызвать в нём ревность, но вместо этого Сергей, почувствовав себя брошенным, снял отдельную квартиру и переехал туда со всеми своими вещами, не пытаясь связаться с ней.Когда Татьяна сама его нашла и заявила о желании развестись, сделав вывод, что семье он безразличен, Сергей попытался попросить прощения и пообещал исправиться. Но она отказалась дать ему второй шанс. Вскоре Татьяна вышла замуж за другого мужчину. Сергей тоже вступал в романтические отношения с молодыми поклонницами и начинающими актрисами, но ни на одной из них так и не женился. Он часто повторял: "Ну, невозможно найти порядочную девушку. Все стали меркантильными. Им нужны дорогие автомобили, квартиры, бриллиантики. Я разочаровался в нынешних дамах. Лучше быть одному и не трепать себе нервы".Сейчас, когда Сергею Проханову исполнилось семьдесят два года, он всё ещё холост. В последние годы он часто говорит о том, что жалеет, что не смог сохранить свой брак и удержать рядом Татьяну, любовь к которой не угасла. Свободное время Сергей проводит с любимыми внуками и дочкой Настей, вместе с которой работает в своем театре. Он общается с сыном Антоном только по видеосвязи, ведь тот давно живет на Филиппинах, где руководит собственным отелем.

