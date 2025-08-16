https://ria.ru/20250816/pravitelstvo-2035818379.html
Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ
россия
севастополь
владивосток
культура
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит более 279 миллионов рублей на поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов. "Направить в 2025 году Минкультуры России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "другие вопросы в области культуры, кинематографии" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов, в размере 279 814,9 тысячи рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" (город Севастополь) и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный институт сценических искусств" (города Владивосток, Калининград, Кемерово) в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что Минкультуры России должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
россия
севастополь
владивосток
