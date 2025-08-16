https://ria.ru/20250816/pravitelstvo-2035818379.html

Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ

Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ - РИА Новости, 16.08.2025

Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ

Правительство РФ направит более 279 миллионов рублей на поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T19:23:00+03:00

2025-08-16T19:23:00+03:00

2025-08-16T19:23:00+03:00

россия

севастополь

владивосток

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит более 279 миллионов рублей на поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов. "Направить в 2025 году Минкультуры России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "другие вопросы в области культуры, кинематографии" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов, в размере 279 814,9 тысячи рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" (город Севастополь) и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный институт сценических искусств" (города Владивосток, Калининград, Кемерово) в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что Минкультуры России должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.

https://ria.ru/20250815/putin-2035625866.html

россия

севастополь

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, севастополь, владивосток, культура