Рейтинг@Mail.ru
Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/pravitelstvo-2035818379.html
Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ
Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ - РИА Новости, 16.08.2025
Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ
Правительство РФ направит более 279 миллионов рублей на поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ, соответствующее распоряжение размещено на сайте... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T19:23:00+03:00
2025-08-16T19:23:00+03:00
россия
севастополь
владивосток
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит более 279 миллионов рублей на поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов. "Направить в 2025 году Минкультуры России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "другие вопросы в области культуры, кинематографии" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов, в размере 279 814,9 тысячи рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" (город Севастополь) и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный институт сценических искусств" (города Владивосток, Калининград, Кемерово) в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", - говорится в документе. Отмечается, что Минкультуры России должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
https://ria.ru/20250815/putin-2035625866.html
россия
севастополь
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, владивосток, культура
Россия, Севастополь, Владивосток, Культура
Правительство окажет поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ

Кабмин направит более 279 млн руб на развитие Академии хореографии и РГИСИ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Правительство РФ направит более 279 миллионов рублей на поддержку Академии хореографии Севастополя и РГИСИ, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального публикования нормативно-правовых актов.
"Направить в 2025 году Минкультуры России бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "другие вопросы в области культуры, кинематографии" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов, в размере 279 814,9 тысячи рублей на содержание и обеспечение деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" (город Севастополь) и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный институт сценических искусств" (города Владивосток, Калининград, Кемерово) в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", - говорится в документе.
Отмечается, что Минкультуры России должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств с представлением доклада в правительство РФ до 1 февраля 2026 года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин поручил до октября создать группу по сохранению памятников культуры
15 августа, 20:39
 
РоссияСевастопольВладивостокКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала