https://ria.ru/20250816/posol-2035709949.html
Посол России анонсировал новые консультации с США
Посол России анонсировал новые консультации с США - РИА Новости, 16.08.2025
Посол России анонсировал новые консультации с США
Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:15:00+03:00
2025-08-16T03:15:00+03:00
2025-08-16T03:18:00+03:00
россия
сша
в мире
александр дарчиев
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:121:2938:1774_1920x0_80_0_0_35508ef9303c2be1b8160746561e8874.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев."В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях", - сказал Дарчиев "Известиям".
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985616883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c90418ef1041c0146654bc6baa3b4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, александр дарчиев, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Посол России анонсировал новые консультации с США
Посол России анонсировал новые консультации с США по двусторонним отношениям