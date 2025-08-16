https://ria.ru/20250816/posol-2035709949.html

Посол России анонсировал новые консультации с США

Посол России анонсировал новые консультации с США - РИА Новости, 16.08.2025

Посол России анонсировал новые консультации с США

Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев."В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях", - сказал Дарчиев "Известиям".

