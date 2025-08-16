Рейтинг@Mail.ru
Посол России анонсировал новые консультации с США - РИА Новости, 16.08.2025
03:15 16.08.2025 (обновлено: 03:18 16.08.2025)
https://ria.ru/20250816/posol-2035709949.html
Посол России анонсировал новые консультации с США
Посол России анонсировал новые консультации с США - РИА Новости, 16.08.2025
Посол России анонсировал новые консультации с США
Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев."В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях", - сказал Дарчиев "Известиям".
россия, сша, в мире, александр дарчиев, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, В мире, Александр Дарчиев, Встреча Путина и Трампа на Аляске
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Вскоре пройдут новые консультации по устранению раздражителей в двусторонних отношениях России и США, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях", - сказал Дарчиев "Известиям".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
РоссияСШАВ миреАлександр ДарчиевВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
