Поезд Красноярск — Адлер следует с задержкой из-за остановки на перегоне
2025-08-16T11:42:00+03:00
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Красноярск - Адлер совершил остановку по техническим причинам в Саратовской области, после чего отправился по маршруту с задержкой более 4 часов, сообщила Приволжская железная дорога (ПривЖД, филиал РЖД). "О движении пассажирских поездов в Саратовской области. Сегодня, в 04.10 мск на перегоне Россоша - Овражная ПривЖД по техническим причинам произошла остановка пассажирского поезда № 128 сообщением Красноярск - Адлер. В настоящее время состав следует по маршруту с задержкой более 4 часов. На станции Волгоград-1 пассажиры будут обеспечены питанием. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для введения поезда в график движения", - говорится в Telegram-канале магистрали.
