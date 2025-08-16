Рейтинг@Mail.ru
Поезд Красноярск — Адлер следует с задержкой из-за остановки на перегоне - РИА Новости, 16.08.2025
11:42 16.08.2025
Поезд Красноярск — Адлер следует с задержкой из-за остановки на перегоне
происшествия
красноярск
адлер
саратовская область
ржд
приволжская железная дорога
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Красноярск - Адлер совершил остановку по техническим причинам в Саратовской области, после чего отправился по маршруту с задержкой более 4 часов, сообщила Приволжская железная дорога (ПривЖД, филиал РЖД). "О движении пассажирских поездов в Саратовской области. Сегодня, в 04.10 мск на перегоне Россоша - Овражная ПривЖД по техническим причинам произошла остановка пассажирского поезда № 128 сообщением Красноярск - Адлер. В настоящее время состав следует по маршруту с задержкой более 4 часов. На станции Волгоград-1 пассажиры будут обеспечены питанием. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для введения поезда в график движения", - говорится в Telegram-канале магистрали.
происшествия, красноярск, адлер, саратовская область, ржд, приволжская железная дорога
Происшествия, Красноярск, Адлер, Саратовская область, РЖД, Приволжская железная дорога
САРАТОВ, 16 авг - РИА Новости. Пассажирский поезд сообщением Красноярск - Адлер совершил остановку по техническим причинам в Саратовской области, после чего отправился по маршруту с задержкой более 4 часов, сообщила Приволжская железная дорога (ПривЖД, филиал РЖД).
"О движении пассажирских поездов в Саратовской области. Сегодня, в 04.10 мск на перегоне Россоша - Овражная ПривЖД по техническим причинам произошла остановка пассажирского поезда № 128 сообщением Красноярск - Адлер. В настоящее время состав следует по маршруту с задержкой более 4 часов. На станции Волгоград-1 пассажиры будут обеспечены питанием. Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для введения поезда в график движения", - говорится в Telegram-канале магистрали.
ПроисшествияКрасноярскАдлерСаратовская областьРЖДПриволжская железная дорога
 
 
