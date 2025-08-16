Рейтинг@Mail.ru
От Филиппин до Мексики за секунду: реальные случаи перемещений во времени - РИА Новости, 16.08.2025
От Филиппин до Мексики за секунду: реальные случаи перемещений во времени
От Филиппин до Мексики за секунду: реальные случаи перемещений во времени - РИА Новости, 16.08.2025
От Филиппин до Мексики за секунду: реальные случаи перемещений во времени
Солдат моргнул во дворце на Филиппинах — очнулся на площади в Мексике. Девочка пропала из дома — нашлась в километрах от него, в месте, которое уже обыскали... РИА Новости, 16.08.2025
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Солдат моргнул во дворце на Филиппинах — очнулся на площади в Мексике. Девочка пропала из дома — нашлась в километрах от него, в месте, которое уже обыскали. Человеческий разум отказывается верить в подобное — это же противоречит всем законам физики. Но что если наука просто еще не дошла до объяснения того, что уже происходит?Когда наука встречается с невозможнымЧеловеческий мозг устроен так, что отвергает то, чему не может найти логичного объяснения. Это защитный механизм психики — проще назвать что-то выдумкой, чем признать ограниченность собственного понимания мира.Однако современная физика предлагает как минимум три теоретических механизма, которые могли бы объяснить мгновенные перемещения в пространстве.Червоточины Эйнштейна-Розена — гипотетические туннели в ткани пространства-времени, соединяющие удаленные точки Вселенной. Согласно Общей теории относительности, такие "кротовые норы" могут существовать, создавая короткий путь между галактиками. Возможно, микроскопические червоточины спонтанно возникают и схлопываются в земных условиях, изредка "засасывая" случайных путешественников.Квантовое туннелирование в макромасштабе — эффект, при котором частицы преодолевают энергетические барьеры, "просачиваясь" сквозь препятствия. В квантовом мире это обычное явление. Теоретически все триллионы частиц человеческого тела могли бы синхронно "туннелировать" из одной точки в другую. Вероятность этого астрономически мала, но не равна нулю.Теория параллельных вселенных предполагает существование множества реальностей, где история развивалась по-разному. Возможно, иногда между этими мирами возникают временные "проколы", через которые люди случайно перескакивают из одной реальности в другую.Каждый из случаев ниже можно объяснить совпадением, галлюцинациями или мошенничеством. Но что если невозможное становится возможным? Что, если эти люди просто оказались в том месте и в то время, когда законы физики дали сбой. И тогда вопрос не в том, можем ли мгновенно перемещаться в пространстве. Вопрос в том, как часто это происходит, и когда мы узнаем об этом официально.Караульный, который телепортировался через Тихий океанОктябрь 1593 года. Хиль Перес несет караульную службу во дворце губернатора в Маниле. Солдат прислоняется к стене, чувствуя головокружение — и в следующий миг открывает глаза на главной площади Мехико.Тот же день, та же форма, полная растерянность. Вместо тропических Филиппин — столица Новой Испании по другую сторону Тихого океана. Местные власти принимают его за дезертира и сумасшедшего, особенно когда он рассказывает о недавнем убийстве губернатора пиратами.Через два месяца из Манилы приходит корабль. Моряки подтверждают — губернатор действительно погиб в указанный день, а солдат Хиль Перес числится пропавшим без вести. После этого узника освобождают.Малышка, найденная там, где ее уже искалиЭмбер Роуз Смит, два года. 8 октября 2013 года играла в доме в Мичигане, отец отвлекся буквально на минуту — ребенок исчез. Сотни добровольцев прочесывают окрестности, используют собак, вертолеты, тепловизоры. Малышка словно растворилась в воздухе.На следующий день ее находят в нескольких километрах от дома. В месте, которое накануне обыскали особенно тщательно. Как 2-летний ребенок преодолел такое расстояние? Почему поисковики его не заметили? И главное — где была девочка эти сутки?Официальная версия — заблудилась и спряталась. Но поисковики клянутся, что прочесали тот участок с особой осторожностью.Турист из страны, которой не существуетАэропорт Ханэда, Токио, 1954 год. Европеец в деловом костюме предъявляет на паспортном контроле документ, выданный в стране Тауред. Проблема в том, что такой страны не существует.Мужчина возмущен недоумением пограничников. Он утверждает, что Тауред существует уже тысячу лет, показывает страну на карте — в районе Андорры. Его документы выглядят подлинными: визы, водительские права, валюта разных европейских стран. Он свободно говорит на нескольких языках, включая японский.Его размещают в отеле под охраной полиции. Утром номер пуст — мужчина исчез из запертой изнутри комнаты на высоком этаже. Вместе с ним пропадают все документы из сейфа аэропорта.Путешественник во времени на Таймс-скверИюнь 1950 года, сердце Нью-Йорка. Посреди Таймс-сквер внезапно появляется странно одетый мужчина в сюртуке и шляпе XIX века. Он выглядит потерянным и напуганным, словно попал в незнакомый мир. Не успев сориентироваться, шагает под колеса такси.В карманах погибшего находят медный жетон для пива, счет за содержание лошади из несуществующей конюшни, старинные банкноты и письмо 1876 года. Документы указывают на имя — Рудольф Фенц.Полиция устанавливает, что Фенц числился пропавшим без вести с 1876 года — ушел на вечернюю прогулку и не вернулся.Исчезновение на кораблеРебекка Корьям, британская стюардесса, 24 года. Работает на круизном лайнере Disney Wonder у берегов Мексики. 22 марта 2011 года камеры видеонаблюдения фиксируют, как она разговаривает по телефону на палубе, затем уходит — и растворяется в воздухе.Поиски с участием береговой охраны США и Мексики не дают результатов. Тело не найдено, свидетелей нет. Корьям исчезла на корабле, окруженном сотнями пассажиров и членов экипажа.Официальные версии — самоубийство, несчастный случай или убийство. Но как человек может бесследно исчезнуть в ограниченном пространстве под множеством камер наблюдения?"Это не самолет" — последние слова пилотаФредерик Валентич, 20-летний пилот, совершает тренировочный полет над Бассовым проливом в Австралии 21 октября 1978 года. Внезапно сообщает диспетчеру о странном объекте, который его преследует — "длинном, металлическом, светящемся зеленым светом".Последние слова в эфире: "Это не самолет..." Затем 17 секунд резкого металлического звука — и тишина. Ни пилота, ни самолета больше никто не видел.Крупнейшая поисковая операция в истории Австралии не находит даже обломков. Скептики говорят о дезориентации в пространстве и панике. Но полная аудиозапись переговоров с диспетчером существует — и звучит она действительно жутко.365 дней в стране забвенияСтивен Кубаки, студент, отправляется кататься на лыжах у озера Мичиган февральским утром 1978 года. На следующий день поисковики находят его следы, которые обрываются у кромки замерзшего озера. Лед цел, трещин нет. Лыжи и рюкзак лежат на берегу, а сам Кубаки исчез.Через год, в мае 1979-го, он появляется на пороге родительского дома. Помнит только, как проснулся в поле в сотнях километров от места исчезновения. На нем чужая одежда, при себе — незнакомая сумка с картами.Кубаки отказывается от интервью СМИ, не хочет проходить гипноз или психологические тесты. Говорит, что чувствует себя нормально, но не помнит, что делал минувший год.
От Филиппин до Мексики за секунду: реальные случаи перемещений во времени

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Лев Северинов. Солдат моргнул во дворце на Филиппинах — очнулся на площади в Мексике. Девочка пропала из дома — нашлась в километрах от него, в месте, которое уже обыскали. Человеческий разум отказывается верить в подобное — это же противоречит всем законам физики. Но что если наука просто еще не дошла до объяснения того, что уже происходит?

Когда наука встречается с невозможным

Человеческий мозг устроен так, что отвергает то, чему не может найти логичного объяснения. Это защитный механизм психики — проще назвать что-то выдумкой, чем признать ограниченность собственного понимания мира.
© Getty Images / MARHARYTA MARKOМозг человека
Мозг человека - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / MARHARYTA MARKO
Мозг человека
Однако современная физика предлагает как минимум три теоретических механизма, которые могли бы объяснить мгновенные перемещения в пространстве.
Червоточины Эйнштейна-Розена — гипотетические туннели в ткани пространства-времени, соединяющие удаленные точки Вселенной. Согласно Общей теории относительности, такие "кротовые норы" могут существовать, создавая короткий путь между галактиками. Возможно, микроскопические червоточины спонтанно возникают и схлопываются в земных условиях, изредка "засасывая" случайных путешественников.
© Depositphotos.com / Andrew OstrovskyКвантовая волна
Квантовая волна - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Depositphotos.com / Andrew Ostrovsky
Квантовая волна
Квантовое туннелирование в макромасштабе — эффект, при котором частицы преодолевают энергетические барьеры, "просачиваясь" сквозь препятствия. В квантовом мире это обычное явление. Теоретически все триллионы частиц человеческого тела могли бы синхронно "туннелировать" из одной точки в другую. Вероятность этого астрономически мала, но не равна нулю.
Теория параллельных вселенных предполагает существование множества реальностей, где история развивалась по-разному. Возможно, иногда между этими мирами возникают временные "проколы", через которые люди случайно перескакивают из одной реальности в другую.
© H. I. Ringermacher & L. R. MeadСкорректированная модель расширения Вселенной с учетом ее «звона»
Скорректированная модель расширения Вселенной с учетом ее «звона» - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© H. I. Ringermacher & L. R. Mead
Скорректированная модель расширения Вселенной с учетом ее «звона»
Каждый из случаев ниже можно объяснить совпадением, галлюцинациями или мошенничеством. Но что если невозможное становится возможным? Что, если эти люди просто оказались в том месте и в то время, когда законы физики дали сбой. И тогда вопрос не в том, можем ли мгновенно перемещаться в пространстве. Вопрос в том, как часто это происходит, и когда мы узнаем об этом официально.

Караульный, который телепортировался через Тихий океан

Октябрь 1593 года. Хиль Перес несет караульную службу во дворце губернатора в Маниле. Солдат прислоняется к стене, чувствуя головокружение — и в следующий миг открывает глаза на главной площади Мехико.
© AFP 2024 / Ted AljibeФилиппинские военнослужащие. Архивное фото
Филиппинские военнослужащие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AFP 2024 / Ted Aljibe
Филиппинские военнослужащие. Архивное фото
Тот же день, та же форма, полная растерянность. Вместо тропических Филиппин — столица Новой Испании по другую сторону Тихого океана. Местные власти принимают его за дезертира и сумасшедшего, особенно когда он рассказывает о недавнем убийстве губернатора пиратами.
Через два месяца из Манилы приходит корабль. Моряки подтверждают — губернатор действительно погиб в указанный день, а солдат Хиль Перес числится пропавшим без вести. После этого узника освобождают.

Малышка, найденная там, где ее уже искали

Эмбер Роуз Смит, два года. 8 октября 2013 года играла в доме в Мичигане, отец отвлекся буквально на минуту — ребенок исчез. Сотни добровольцев прочесывают окрестности, используют собак, вертолеты, тепловизоры. Малышка словно растворилась в воздухе.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРебенок с сувенирным мячом
Ребенок с сувенирным мячом - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ребенок с сувенирным мячом
На следующий день ее находят в нескольких километрах от дома. В месте, которое накануне обыскали особенно тщательно. Как 2-летний ребенок преодолел такое расстояние? Почему поисковики его не заметили? И главное — где была девочка эти сутки?
Официальная версия — заблудилась и спряталась. Но поисковики клянутся, что прочесали тот участок с особой осторожностью.

Турист из страны, которой не существует

Аэропорт Ханэда, Токио, 1954 год. Европеец в деловом костюме предъявляет на паспортном контроле документ, выданный в стране Тауред. Проблема в том, что такой страны не существует.
© AP Photo / Koji SasaharaМужчина смотрит на самолеты Japan Airline в международном аэропорту Ханэда в Токио
Мужчина смотрит на самолеты Japan Airline в международном аэропорту Ханэда в Токио - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Koji Sasahara
Мужчина смотрит на самолеты Japan Airline в международном аэропорту Ханэда в Токио
Мужчина возмущен недоумением пограничников. Он утверждает, что Тауред существует уже тысячу лет, показывает страну на карте — в районе Андорры. Его документы выглядят подлинными: визы, водительские права, валюта разных европейских стран. Он свободно говорит на нескольких языках, включая японский.
Его размещают в отеле под охраной полиции. Утром номер пуст — мужчина исчез из запертой изнутри комнаты на высоком этаже. Вместе с ним пропадают все документы из сейфа аэропорта.

Путешественник во времени на Таймс-сквер

Июнь 1950 года, сердце Нью-Йорка. Посреди Таймс-сквер внезапно появляется странно одетый мужчина в сюртуке и шляпе XIX века. Он выглядит потерянным и напуганным, словно попал в незнакомый мир. Не успев сориентироваться, шагает под колеса такси.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПлощадь Таймс-сквер в Нью-Йорке
Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке
В карманах погибшего находят медный жетон для пива, счет за содержание лошади из несуществующей конюшни, старинные банкноты и письмо 1876 года. Документы указывают на имя — Рудольф Фенц.
Полиция устанавливает, что Фенц числился пропавшим без вести с 1876 года — ушел на вечернюю прогулку и не вернулся.

Исчезновение на корабле

Ребекка Корьям, британская стюардесса, 24 года. Работает на круизном лайнере Disney Wonder у берегов Мексики. 22 марта 2011 года камеры видеонаблюдения фиксируют, как она разговаривает по телефону на палубе, затем уходит — и растворяется в воздухе.
© Getty Images / Horacio VillalobosКруизный лайнер SH Diana
Круизный лайнер SH Diana - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Getty Images / Horacio Villalobos
Круизный лайнер SH Diana
Поиски с участием береговой охраны США и Мексики не дают результатов. Тело не найдено, свидетелей нет. Корьям исчезла на корабле, окруженном сотнями пассажиров и членов экипажа.
Официальные версии — самоубийство, несчастный случай или убийство. Но как человек может бесследно исчезнуть в ограниченном пространстве под множеством камер наблюдения?

"Это не самолет" — последние слова пилота

Фредерик Валентич, 20-летний пилот, совершает тренировочный полет над Бассовым проливом в Австралии 21 октября 1978 года. Внезапно сообщает диспетчеру о странном объекте, который его преследует — "длинном, металлическом, светящемся зеленым светом".
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкЦентр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet
Центр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Центр подготовки авиационного персонала самолёта Sukhoi Superjet
Последние слова в эфире: "Это не самолет..." Затем 17 секунд резкого металлического звука — и тишина. Ни пилота, ни самолета больше никто не видел.
Крупнейшая поисковая операция в истории Австралии не находит даже обломков. Скептики говорят о дезориентации в пространстве и панике. Но полная аудиозапись переговоров с диспетчером существует — и звучит она действительно жутко.

365 дней в стране забвения

Стивен Кубаки, студент, отправляется кататься на лыжах у озера Мичиган февральским утром 1978 года. На следующий день поисковики находят его следы, которые обрываются у кромки замерзшего озера. Лед цел, трещин нет. Лыжи и рюкзак лежат на берегу, а сам Кубаки исчез.
Через год, в мае 1979-го, он появляется на пороге родительского дома. Помнит только, как проснулся в поле в сотнях километров от места исчезновения. На нем чужая одежда, при себе — незнакомая сумка с картами.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающий на территории горнолыжного курорта "Горки Город" в Сочи.
Отдыхающий на территории горнолыжного курорта Горки Город в Сочи. - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Отдыхающий на территории горнолыжного курорта "Горки Город" в Сочи.
Кубаки отказывается от интервью СМИ, не хочет проходить гипноз или психологические тесты. Говорит, что чувствует себя нормально, но не помнит, что делал минувший год.
 
 
 
