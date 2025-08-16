Рейтинг@Mail.ru
08:11 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/peregovory-2035739794.html
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Трампа
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. По итогам переговоров на Аляске глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа правильно говорить о победе здравого смысла, сказал РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Здесь, в этой ситуации, мне кажется, правильнее говорить о победе здравого смысла. Причем победе здравого смысла, к которому Москва призывала ещё с 2021 года. Но тогда у власти был (Джо - ред.) Байден, и президент РФ абсолютно резонно напомнил, что будь тогда Трамп во главе США, вообще ничего бы не было. Не была бы эта история, спровоцированная предшественниками (Трампа – ред.). И сейчас это было сказано буквально на весь мир", - отметил сенатор. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. По итогам переговоров на Аляске глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа правильно говорить о победе здравого смысла, сказал РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Здесь, в этой ситуации, мне кажется, правильнее говорить о победе здравого смысла. Причем победе здравого смысла, к которому Москва призывала ещё с 2021 года. Но тогда у власти был (Джо - ред.) Байден, и президент РФ абсолютно резонно напомнил, что будь тогда Трамп во главе США, вообще ничего бы не было. Не была бы эта история, спровоцированная предшественниками (Трампа – ред.). И сейчас это было сказано буквально на весь мир", - отметил сенатор.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Японии оценили значение саммита России и США для мира
