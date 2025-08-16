https://ria.ru/20250816/peregovory-2035739794.html
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Трампа
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Трампа
По итогам переговоров на Аляске глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа правильно говорить о победе здравого смысла, сказал РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T08:11:00+03:00
2025-08-16T08:11:00+03:00
2025-08-16T08:11:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
андрей климов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. По итогам переговоров на Аляске глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа правильно говорить о победе здравого смысла, сказал РИА Новости председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Здесь, в этой ситуации, мне кажется, правильнее говорить о победе здравого смысла. Причем победе здравого смысла, к которому Москва призывала ещё с 2021 года. Но тогда у власти был (Джо - ред.) Байден, и президент РФ абсолютно резонно напомнил, что будь тогда Трамп во главе США, вообще ничего бы не было. Не была бы эта история, спровоцированная предшественниками (Трампа – ред.). И сейчас это было сказано буквально на весь мир", - отметил сенатор. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/ekspert-2035738716.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, андрей климов, совет федерации рф, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Андрей Климов, Совет Федерации РФ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Трампа
Сенатор Климов назвал переговоры Путина и Трампа победой здравого смысла