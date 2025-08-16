https://ria.ru/20250816/peregovory-2035736647.html

В Японии отказались от резких оценок встречи Путина и Трампа

В Японии отказались от резких оценок встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 16.08.2025

В Японии отказались от резких оценок встречи Путина и Трампа

Японские СМИ в своем освещении состоявшейся на Аляске встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предпочли сфокусироваться на фактах и... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T07:07:00+03:00

2025-08-16T07:07:00+03:00

2025-08-16T07:07:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

владимир путин

сергей лавров

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035701050_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_d5660f6e846dbd95bfe2deae00c2e721.jpg

ТОКИО, 16 авг - РИА Новости. Японские СМИ в своем освещении состоявшейся на Аляске встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа предпочли сфокусироваться на фактах и не давать резких оценочных суждений, отметив заявления лидеров о продуктивности встречи, но не обойдя в заголовках и отсутствие соглашения по итогам. Так, ведущая деловая газета "Никкэй" опубликовала на первой полосе статью "На саммите России и США не удалось достичь соглашения о прекращении огня в украинском вторжении, переговоры будут продолжены". В ней авторы подробно описали ход встречи, а также тот факт, что оба лидера в ходе выступления по итогами встречи заявили о конструктивности и продуктивности состоявшегося саммита. При этом в статье отмечается и тот факт, что какого-либо соглашения по итогам встречи достигнуто не было, а в ходе выступления "не было упоминания о трехсторонних переговорах, включая (Владимира) Зеленского, интерес к которым Трамп выражал до саммита". Газета "Майнити" поместила на первую полосу статью почти с аналогичным заголовком. В материале "На саммите США и России не было достигнуто соглашение о прекращении огня; Трамп подчеркивает "прогресс", но не дает никаких объяснений" также отмечается тот факт, что возможность трехсторонней встречи с участием Зеленского в ходе пресс-конференции лидеров не упоминалась. При этом, как подчеркивается, Трамп выразил желание вновь встретиться с Владимиром Путиным, назвав состоявшийся саммит "очень продуктивным". Газета "Асахи", в свою очередь, выпустила статью под заголовком "Лидеры России и США провели совместную пресс-конференцию. Без прогресса в переговорах о прекращении огня на Украине". Авторы материала также подчеркнули, что и Владимир Путин, и Дональд Трамп высказались о продуктивности встречи, однако ни один из них не заявил о каком-либо прогрессе в вопросе прекращения огня на Украине. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске