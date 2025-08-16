https://ria.ru/20250816/peregovory-2035718771.html
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP - РИА Новости, 16.08.2025
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP
Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:59:00+03:00
2025-08-16T03:59:00+03:00
2025-08-16T03:59:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035700179_73:0:3037:1667_1920x0_80_0_0_6a24b491484deddd4245731a8298f5e5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская газета Washington Post. "Визит Путина предоставил ему шанс донести свою позицию до Трампа. Он победил вне зависимости от исхода (переговоров - ред.)", - говорится в сообщении газеты. Как подчеркивается в публикации, встреча двух лидеров также поспособствовала тому, чтобы президент США отложил введение вторичных санкций против России. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035716694.html
https://ria.ru/20250816/tramp-2035711046.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035700179_268:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_57fd6279570ec781a1e6467594a9f204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP
Washington Post: Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода