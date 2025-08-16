Рейтинг@Mail.ru
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP - РИА Новости, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 16.08.2025
https://ria.ru/20250816/peregovory-2035718771.html
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP - РИА Новости, 16.08.2025
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP
Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:59:00+03:00
2025-08-16T03:59:00+03:00
в мире
россия
аляска
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035700179_73:0:3037:1667_1920x0_80_0_0_6a24b491484deddd4245731a8298f5e5.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская газета Washington Post. "Визит Путина предоставил ему шанс донести свою позицию до Трампа. Он победил вне зависимости от исхода (переговоров - ред.)", - говорится в сообщении газеты. Как подчеркивается в публикации, встреча двух лидеров также поспособствовала тому, чтобы президент США отложил введение вторичных санкций против России. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250816/putin-2035716694.html
https://ria.ru/20250816/tramp-2035711046.html
россия
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035700179_268:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_57fd6279570ec781a1e6467594a9f204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, Аляска, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP

Washington Post: Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская газета Washington Post.
"Визит Путина предоставил ему шанс донести свою позицию до Трампа. Он победил вне зависимости от исхода (переговоров - ред.)", - говорится в сообщении газеты.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
У России и США много направлений для совместной работы, заявил Путин
03:49
Как подчеркивается в публикации, встреча двух лидеров также поспособствовала тому, чтобы президент США отложил введение вторичных санкций против России.
Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Трамп оценил прошедший саммит с Путиным на максимальный балл
03:20
 
В миреРоссияАляскаСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала