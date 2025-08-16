https://ria.ru/20250816/peregovory-2035718771.html

Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP

Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP - РИА Новости, 16.08.2025

Путин выиграл от переговоров с Трампом независимо от их исхода, пишет WP

Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выиграл по итогам прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом независимо от их исхода, признала американская газета Washington Post. "Визит Путина предоставил ему шанс донести свою позицию до Трампа. Он победил вне зависимости от исхода (переговоров - ред.)", - говорится в сообщении газеты. Как подчеркивается в публикации, встреча двух лидеров также поспособствовала тому, чтобы президент США отложил введение вторичных санкций против России. Ранее на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

