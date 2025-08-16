Рейтинг@Mail.ru
На Западе оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025
03:50 16.08.2025
На Западе оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске
На Западе оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мировые СМИ, активно освещавшие саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обратили внимание на то, что прием российского лидера на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:50:00+03:00
2025-08-16T03:50:00+03:00
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировые СМИ, активно освещавшие саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обратили внимание на то, что прием российского лидера на Аляске был теплым, а рукопожатие двух лидеров напоминает встречу "старых друзей".
"Трамп оказал российскому лидеру необычайно теплый прием. Трамп аплодировал Путину, направлявшемуся к нему по красной дорожке, расстеленной для его прибытия", - пишет американский портал Axios.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
02:42
Испанская газета Español отметила, что Трамп "принял Путина на Аляске с сердечными жестами, будто они старые друзья".
"Кадры, на которых Трамп и Путин жмут друг другу руки и смеются на взлетной полосе, являются потрясающими. Эти исторические кадры будут пересматривать еще долгие годы", - подчеркивает американский телеканал NBC.
По оценкам испанской газеты Vanguardia, благодаря встрече на Аляске "США признают Россию необходимым партнером в европейских делах". "Трамп передал Путину послание, которое он хотел донести: Россия вернулась, снова среди великих, как во времена Советского Союза. Москва выходит из изоляции и обходит экономические санкции Вашингтона", - говорится в публикации издания.
"Западные страны фактически стремились политически изолировать Кремль. Но приглашение Трампа Путину изменило расклад", - пишет итальянская газета Stampa.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
Песков позитивно оценил диалог Путина и Трампа
03:35
 
