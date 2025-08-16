https://ria.ru/20250816/peregovory-2035716887.html
На Западе оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мировые СМИ, активно освещавшие саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обратили внимание на то, что прием российского лидера на... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T03:50:00+03:00
2025-08-16T03:50:00+03:00
2025-08-16T03:50:00+03:00
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировые СМИ, активно освещавшие саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обратили внимание на то, что прием российского лидера на Аляске был теплым, а рукопожатие двух лидеров напоминает встречу "старых друзей". "Трамп оказал российскому лидеру необычайно теплый прием. Трамп аплодировал Путину, направлявшемуся к нему по красной дорожке, расстеленной для его прибытия", - пишет американский портал Axios. Испанская газета Español отметила, что Трамп "принял Путина на Аляске с сердечными жестами, будто они старые друзья". "Кадры, на которых Трамп и Путин жмут друг другу руки и смеются на взлетной полосе, являются потрясающими. Эти исторические кадры будут пересматривать еще долгие годы", - подчеркивает американский телеканал NBC. По оценкам испанской газеты Vanguardia, благодаря встрече на Аляске "США признают Россию необходимым партнером в европейских делах". "Трамп передал Путину послание, которое он хотел донести: Россия вернулась, снова среди великих, как во времена Советского Союза. Москва выходит из изоляции и обходит экономические санкции Вашингтона", - говорится в публикации издания. "Западные страны фактически стремились политически изолировать Кремль. Но приглашение Трампа Путину изменило расклад", - пишет итальянская газета Stampa.
