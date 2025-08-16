https://ria.ru/20250816/peregovory-2035716887.html

На Западе оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске

На Западе оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

На Западе оценили переговоры Путина и Трампа на Аляске

Мировые СМИ, активно освещавшие саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обратили внимание на то, что прием российского лидера на... РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T03:50:00+03:00

2025-08-16T03:50:00+03:00

2025-08-16T03:50:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

дональд трамп

владимир путин

nbc

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мировые СМИ, активно освещавшие саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, обратили внимание на то, что прием российского лидера на Аляске был теплым, а рукопожатие двух лидеров напоминает встречу "старых друзей". "Трамп оказал российскому лидеру необычайно теплый прием. Трамп аплодировал Путину, направлявшемуся к нему по красной дорожке, расстеленной для его прибытия", - пишет американский портал Axios. Испанская газета Español отметила, что Трамп "принял Путина на Аляске с сердечными жестами, будто они старые друзья". "Кадры, на которых Трамп и Путин жмут друг другу руки и смеются на взлетной полосе, являются потрясающими. Эти исторические кадры будут пересматривать еще долгие годы", - подчеркивает американский телеканал NBC. По оценкам испанской газеты Vanguardia, благодаря встрече на Аляске "США признают Россию необходимым партнером в европейских делах". "Трамп передал Путину послание, которое он хотел донести: Россия вернулась, снова среди великих, как во времена Советского Союза. Москва выходит из изоляции и обходит экономические санкции Вашингтона", - говорится в публикации издания. "Западные страны фактически стремились политически изолировать Кремль. Но приглашение Трампа Путину изменило расклад", - пишет итальянская газета Stampa.

https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html

https://ria.ru/20250816/ssha-2035714387.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, дональд трамп, владимир путин, nbc, встреча путина и трампа на аляске