Политолог оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

2025-08-16T03:46:00+03:00

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений, заявил РИА Новости бразильский политолог Пепе Эскобар. "Трамп и Путин говорили больше двух часов, это позитивный знак. И, по крайней мере, они решили продолжить разговор. По словам Трампа, они смогли прийти к договоренностям по ряду важных пунктов, осталось согласовать еще несколько. Это говорит о том, что были серьезные дискуссии, не только по теме Украины. Это говорит о серьезной перезагрузке российско-американских отношений", - сказал он РИА Новости. "Эта встреча оказалась намного более продуктивной, чем многие из нас ожидали, так же, как и атмосфера, которая была очень дружеской. Вспомним толстовку главы МИД РФ Сергея Лаврова, это стало сенсацией во всем мире. Следующая глава - встреча в Москве", - отметил он. Встреча лидеров состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались 2 часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

