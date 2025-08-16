Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере

Рейтинг@Mail.ru
01:54 16.08.2025 (обновлено: 03:37 16.08.2025)
россия, сша, александр дарчиев, павел зарубин, в мире, аляска, стамбул, сергей рябков, оон
Россия, США, Александр Дарчиев, Павел Зарубин, В мире, Аляска, Стамбул, Сергей Рябков, ООН
Александр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Канаде
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Перемены в переговорах России и США в визовой сфере происходят очень медленно, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
"Мы стараемся, прежде всего в визовой сфере, но вы сами видите, что перемены происходят очень очень медленно", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, но Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Посол России в США выступил с первым заявлением после прибытия в Вашингтон
27 марта, 04:10
 
Россия США Александр Дарчиев Павел Зарубин В мире Аляска Стамбул Сергей Рябков ООН
 
 
