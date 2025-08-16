https://ria.ru/20250816/peregovory-2035688315.html
Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере
Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере - РИА Новости, 16.08.2025
Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере
Перемены в переговорах России и США в визовой сфере происходят очень медленно, заявил посол России в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T01:54:00+03:00
2025-08-16T01:54:00+03:00
2025-08-16T03:37:00+03:00
россия
сша
александр дарчиев
павел зарубин
в мире
аляска
стамбул
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985554743_0:0:769:434_1920x0_80_0_0_d7d48e2b71c89bf38433e4350f4a6a31.jpg
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Перемены в переговорах России и США в визовой сфере происходят очень медленно, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Мы стараемся, прежде всего в визовой сфере, но вы сами видите, что перемены происходят очень очень медленно", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, но Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250327/darchiev-2007596742.html
россия
сша
аляска
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985554743_56:0:740:513_1920x0_80_0_0_3bf667f055bfa376274d2ef89aefd307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, александр дарчиев, павел зарубин, в мире, аляска, стамбул, сергей рябков, оон
Россия, США, Александр Дарчиев, Павел Зарубин, В мире, Аляска, Стамбул, Сергей Рябков, ООН
Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере
Посол Дарчиев: переговоры России и США в визовой сфере происходят очень медленно