Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере

Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере - РИА Новости, 16.08.2025

Дарчиев рассказал о переговорах России и США в визовой сфере

Перемены в переговорах России и США в визовой сфере происходят очень медленно, заявил посол России в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T01:54:00+03:00

2025-08-16T01:54:00+03:00

2025-08-16T03:37:00+03:00

АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 16 авг - РИА Новости. Перемены в переговорах России и США в визовой сфере происходят очень медленно, заявил посол России в США Александр Дарчиев. "Мы стараемся, прежде всего в визовой сфере, но вы сами видите, что перемены происходят очень очень медленно", - сказал Дарчиев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.США и Россия в Стамбуле в апреле завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД РФ по итогам консультаций отметили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также проведению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что новый раунд консультаций России и США по "раздражителям" может пройти до конца лета, но Москве не хотелось бы, чтобы пауза между раундами затягивалась.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

