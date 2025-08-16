Рейтинг@Mail.ru
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы - РИА Новости, 16.08.2025
02:26 16.08.2025
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы
в мире
аляска
владимир путин
сша
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
россия
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Президенты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов. Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоялись его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы

Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов.
Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоялись его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
России и США нужно вернуться к сотрудничеству, заявил Путин
