Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы

2025-08-16T02:26:00+03:00

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Президенты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов. Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоялись его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

