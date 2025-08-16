https://ria.ru/20250816/otvety-2035697746.html
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы - РИА Новости, 16.08.2025
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы
Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.08.2025
2025-08-16T02:26:00+03:00
2025-08-16T02:26:00+03:00
2025-08-16T02:26:00+03:00
в мире
аляска
владимир путин
сша
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035694924_0:36:3102:1781_1920x0_80_0_0_8e5c0517f4b1a12627dfc20b57bc0896.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 16 авг - РИА Новости. Пресс-конференция президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов, передает корреспондент РИА Новости. Президенты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе, оставив вопросы журналистов без ответов. Ранее Путин прибыл на Аляску, где состоялись его переговоры с Трампом. Путин стал первым российским лидером, который посетил Аляску.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250816/putin-2035695699.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035694924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6149b85f86b9c7125f67f8e14f1291f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, владимир путин, сша, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, россия
В мире, Аляска, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Россия
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без ответов на вопросы журналистов