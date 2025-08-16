https://ria.ru/20250816/orban-2035761220.html

Орбан заявил о новом этапе в отношениях России и США

2025-08-16T11:22:00+03:00

БУДАПЕШТ, 16 авг - РИА Новости. После саммита России и США на Аляске мир стал безопаснее, закончился период, когда сотрудничество между странами разрушалось, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и посылали друг другу угрозы. Теперь с этим покончено. Сегодня мир безопаснее, чем был вчера", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф. Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов обсуждения на Аляске, а также отметил, что у него с Трампом наладился хороший деловой и доверительный контакт и, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине. Трамп в свою очередь сказал, что что по ряду пунктов договоренностей по Украине еще нет согласия с Россией, но у сторон есть "хорошие шансы" договориться.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Ольга Фомченкова

